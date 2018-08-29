Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor

Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı elde eden Galatasaray’ın rakipleri yarın belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi TSİ 19.00’da Monaco’da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları 18-19 Eylül’de başlayacak ve 11-12 Aralık’ta oynanacak maçların ardından sona erecek.

Devler Ligi kurası öncesi bu akşam 3 play-off karşılaşması oynanacak. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan son ekiplerin belli olmasıyla torbalar da son şeklini alacak. Play-off maçları öncesi kuraya katılacak takımların torbaları şöyle:

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’nda bu akşam oynanacak Salzburg - Kızılyıldız, PSV Eindhoven -BATE Borisov ve PAOK - Benfica karşılaşmalarının ardından tur atlayan takımlar ve turnuvaya doğrudan katılan Liverpool, Valencia ve Viktoria Plzen’in de torbaları belirlenecek.