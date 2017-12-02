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02 Aralık 2017 10:41

Galatasaray’ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı

Galatasaray’ın Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı.

Galatasaray’ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı

02 Aralık 2017 10:41


Galatasaray Spor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum Toplantı Salonu’nda başladı. Metin Ünlü genel kurul divan başkanlığına seçildi. Seçim ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak ise gündem okundu.


Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündem maddeleri şöyle:



1-Açılış,


2-Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,


3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,


4-2017 yılı hesap dönemi bütçe revizyonunun görüşülmesi, oylanması ve karara bağlanması,


5-Kapanış.




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