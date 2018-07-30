Galatasaray’ın rakibi AEK

hazırlık maçında yarın deplasmanda Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile TSİ 20.00’de Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.

2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’ın hazırlık maçındaki yeni rakibi Yunanistan şampiyonu AEK olacak. Sarı-kırmızılılar, yaz hazırlık döneminde 6. hazırlık maçında yarın TSİ 20.00’de Atina’daki Olimpiyat Stadı’nda karşı karşı gelecek. Bu maçın ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, 5 Ağustos’ta Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı hazırlıklarına başlayacak.

Hazırlık maçlarından 3 galibiyet, 2 mağlubiyet

Sarı-kırmızılılar İsviçre kampında FC Wil takımını 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven’a 3-1, Valencia’ya da 2-1 mağlup oldu. Daha sonra Türkiye’ye dönen Galatasaray, TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazandı. Aslan son olarak ise Tunus’taki müsabakada Club Africain’ı 1-0’lık skorla yendi.