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27 Temmuz 2018 12:47

Galatasaray’ın rakibi Club Africain

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 22.

Galatasaray’ın rakibi Club Africain

27 Temmuz 2018 12:47

00’de Rades Olimpiyat Stadı’nda Tunus temsilcisi Club Africain ile karşılaşacak.


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçları da maçları yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Tunus ekibi Club Africain ile karşı karşıya gelecek. Tunus’ta yarın oynanacak mücadele TSİ 22.00’de Rades Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Bu maçın ardından Yunanistan’a geçecek Aslan, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00’de Atina Olimpiyat Stadı’nda Yunan temsilcisi AEK ile özel maçta karşılaşacak.


Galatasaray, İsviçre’deki hazırlık kampında Wil 1900’ı 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven’a 3-1, Valencia’ya da 2-1 mağlup oldu. Daha sonra Türkiye’ye dönen sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.




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