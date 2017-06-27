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27 Haziran 2017 16:55

Galatasaray’ın yeni transferi Belhanda’nın kariyeri

Galatasaray yeni transferi Younes Belhanda, kariyerinde Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve OGC Nizza’da 285 maça çıktı.

Galatasaray’ın yeni transferi Belhanda’nın kariyeri

27 Haziran 2017 16:55

27 yaşındaki futbolcu söz konusu maçlarda 45 gol atarken, 42 de asist yaptı.


Galatasaray, Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımında forma giyen Fas’lı futbolcu Younes Belhanda’yı kadrosuna kattı. Belhanda’nın yıldızı Fransa’nın Montpellier ekibinde parladı. 2009 senesinde ilk kez A takım forması giyen başarılı futbolcu, burada 144 karşılaşmada görev aldı. Yıldız oyuncu, bu maçlarda 29 gol kaydederken, 19 da asist yaptı.



2013 yılında rota değiştirdi


Belhanda, başarılı performansından sonra 2013 yılında 8 milyon 500 bin Euro’ya Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev’e transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yılının kış transfer döneminde Bundesliga takımlarından Schalke 04’e kiralandı. 2016-2017 sezonunda da tekrar kiralanan Belhanda’nın yolu tekrar Fransa’ya düştü. Tecrübeli futbolcu, sezonu kiralık olarak OGC Nizza’da geçirdi.



30 kez milli oldu


Başarılı futbolcu, Fas Milli Takımı’nda 30 müsabakada görev aldı. Belhanda, bu maçlarda 2 gol, 2 asist ile oynadı. Tecrübeli orta saha, kariyerinde çeşitli takımlarla 285 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 45 gol atarken, 42 de asist yaptı.



Başarılı futbolcunun karnesi şöyle:


Montpellier: 144 maç, 29 gol, 19 asist


Dinamo Kiev: 88 maç, 11 gol, 15 asist


Schalke 04: 17 maç, 2 gol, 1 asist


OGC Nizza: 36 maç, 3 gol, 7 asist




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