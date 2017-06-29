Galatasaray’ın yeni transferi Maicon’un kariyeri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattında Gomis ve Belhanda’dan sonra defans bölgesine takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paula’da oynayan defans oyuncusu Maicon’u transfer etti. Brezilya takımlarından Cruzeiro’nun altyapısında yetişen 28 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2008 yılında Cabofriense’ye kiralık olarak gitti. Daha sonra 2009 yılında Portekiz Ligi’nden Nacional’a kiralanan Brezilyalı futbolcu, burada gösterdiği performansla Porto’nun dikkatini çekti. Maicon, 2009 yazında 2 milyon 2 bin Euro’ya Porto’ya transfer oldu ve kariyerinde zirveye ulaştı. Portekiz ekibinde 22 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi ve üç lig şampiyonluğu, üç Portekiz Süper Kupası, bir de UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı. Burada 7 sene top koşturan yıldız futbolcu, 2015-2016 sezonun ikinci yarısında ilk önce kiralık olarak Sao Paulo’ya gitti. Brezilya ekibi, daha sonra başarılı futbolcuyu, sezon sonunda 6 milyon Euro’ya transfer etti.

Maicon, kariyeri boyunca 269 müsabakaya çıktı. Defans oyuncusu bu maçlarda 16 gol atarken, 7 asist de yaptı. Başarılı futbolcunun kariyerinin karnesi şöyle:

Porto: 189 maç, 12 gol, 6 asist

Sao Paulo: 42 maç, 3 gol

Nacional: 37 maç, 1 asist