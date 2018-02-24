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24 Şubat 2018 14:06

Galatasaray’lı futbolcular Bursa’ya karşı hat-trick yapmayı seviyor

Galatasaray’da Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve son olarak da Bafetimbi Gomis, Bursaspor karşılaşmalarında hat-trick yapma şansı yakaladı.

Galatasaray’lı futbolcular Bursa’ya karşı hat-trick yapmayı seviyor

24 Şubat 2018 14:06


Galatasaray’lı futbolcuların son yıllarda Bursaspor ile oynanan müsabakalarda hat-trick yapması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve son olarak Bafetimbi Gomis, yeşil-beyazlılara karşı hat-trick yaptı. 2014-2015 sezonun ligde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı 6-0 kazanan Aslan’da Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 3 gol atmıştı.



Burak, kupa finalinde 3’ledi


İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 yenerek kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Bu maçta Galatasaray’ın gollerini şu an Trabzonspor’da oynanan Burak Yılmaz kaydetmişti.



Son olarak Gomis


Son olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig’in 23. haftasında Bursaspor’u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maçta sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ön plana çıktı. Gomis, Bursa ağlara 3 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, ayrıca Galatasaray’daki ilk hat-trickini de yapmış oldu.




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