Galatasaray’lı futbolcular Bursa’ya karşı hat-trick yapmayı seviyor

Galatasaray’lı futbolcuların son yıllarda Bursaspor ile oynanan müsabakalarda hat-trick yapması dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılarda Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve son olarak Bafetimbi Gomis, yeşil-beyazlılara karşı hat-trick yaptı. 2014-2015 sezonun ligde Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı 6-0 kazanan Aslan’da Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, 3 gol atmıştı.

Burak, kupa finalinde 3’ledi

İki takım arasında 2014-2015 sezonunda oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 yenerek kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Bu maçta Galatasaray’ın gollerini şu an Trabzonspor’da oynanan Burak Yılmaz kaydetmişti.

Son olarak Gomis

Son olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig’in 23. haftasında Bursaspor’u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Bu maçta sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ön plana çıktı. Gomis, Bursa ağlara 3 gol gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, ayrıca Galatasaray’daki ilk hat-trickini de yapmış oldu.