Galeri Aydın sezonu Pelin Balkır’la kapatıyor

Pelin Balkır, figüratif özellik gösteren resimlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

20 Haziran-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu Galeri Aydın’da eserleri sergilenecek olan sanatçı resimsel sürecini şöyle tanımlıyor: "İzlenimci bir tavırla yapmaya devam ettiğim peyzajlarımda, insan ve doğa ilişkisine dair çıkarımlar, her zaman için en öncelikli unsur olmuştur. İnsanlığın başlangıcından beri hiç kopmadan süregelen bu ilişki, doğal olarak benim çalışmalarımın da esin kaynağı şeklindedir. Bu resimler, ilk akla gelen haliyle doğaya öykünme olarak değerlendirilebilecek olsa da; ben daha çok özüne dönme yani bir bakıma kendini masaya yatırma durumu olarak algılıyorum. Resimleri, konusal olarak peyzaj, figür ya da natürmort; biçimsel olarak da somut, soyutlama ve soyut olarak sınıflamak, çok doğru bir genellemedir. Unutulmaması gereken önemli nokta ise, resimler, biçimsel açıdan hangi türe girerlerse girsinler doğa çıkışlı oldukları gerçeğinin değişmeyecek olmasıdır."

"Sanat çevreden bağımsız değil"

Sanat eseri üretiminin çevresel etmenlerden bağımsız olarak yapılabilen bir şey olmayıp tamamen insanın çevresinden alarak içselleştirdiği evrensel bilgiye dayalı bir eylem olduğunu belirten Balkır, "Sanatçı olsun ya da olmasın aslında herkes bu belleğe sahiptir ama bunu bir yapıta dönüştürmek için herkesten farklı bir duruş, bir hassasiyet, azim ve tabii ki yatkınlık gereklidir. Doğanın her detayında var olan mükemmellik, izleyiciyle kurmayı hedeflediğim biçimsel-öyküsel ilişki bakımından son derece önemlidir. Her sanatçı, ürettiği eserlerde, izleyiciye kendi bakış açısını sunmaya çalışır. İzleyici ve resimlerim arasında kurulmaya çalışılan bağ; izleyiciyi gördüğü yeni oluşuma katılmaya iten unsurlar-yapısal ve öyküsel-sayesinde gerçekleşir. Eserleri sorgulama ve düşünmeye iten her unsur, yapıtın barındırdığı biçimsel faktörlerin şiddetine ve birbirleriyle olan etkileşim gücüne bağlıdır. Bu noktada doğa karşısındaki insani tutumumuz her ne kadar gizli anlam içeren içsel bir huzur arama nesnesi gibi görünse de, doğayı çözümlerken onu sanat eseri olarak tanımlamak ya da tasvir etmek, kurgulama becerisi ve izlenime gereksinim duyar. ‘İzlenimler’ olarak tanımladığım resimlerim, benim gözümden size sunduğum gerçeklik tasvirleridir" dedi.

10 Temmuz’a kadar açık

20 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’da İstanbul Aydın Üniversitesinin Florya Yerleşkesi’nde bulunan Galeri Aydın’da açılacak olan Pelin Balkır sergisi, 10 Temmuz tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

Pelin Balkır

1983 yılında Lefkoşa’da doğan sanatçı, 2001 senesinde İstanbul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden, 2005 senesinde de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda "Sanatta Soyutlama ve Gerçeklik Kavramlarının Yapıtlar Üzerinde İrdelenmesi" adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans derecesi alan sanatçı, ilk kişisel sergisini İstanbul Mine Sanat Galerisi’nde açtı. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergilere katılan Pelin Balkır, halen İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Yerleşkesi’nde görsel sanatlar öğretmenliği yapıyor.