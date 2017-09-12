GameX 2017 14 Eylül’de başlıyor

Dijital oyun dünyasının en yeni dijital oyunları ve yüzbinleri peşinden sürükleyen fenomen oyuncular, 14-17 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek GameX 2017’de sahne alacak.

100 milyar doları aşan büyüklüğü ile dünyanın en önemli sektörlerinden biri haline gelen dijital oyun ve eğlence sektörünün kalbi 14-17 Eylül tarihleri arasında “GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı” ile İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde atacak. Oyun tutkunlarını bir kez daha buluşturacak olan GameX, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerin en kapsamlı dijital oyun fuarı olma özelliğine sahip olduğu belirtiliyor. Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017’ye 100’ü aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılacak.

PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alacak. YTÜ Robotik Otomasyon Kulübü’nün de katkılarıyla Türkiye’de bir oyun fuarında ilk kez Robot Savaşları da canlı olarak izlenebilecek.

GameX yeni yerinde

Bu yıl 12’nci kez oyun tutkunlarına kapılarını açacak olan GameX’in, Türkiye’de şimdiye kadar görülmemiş etkinliklere ve birbirinden muhteşem şovlara ev sahipliği yapacağını açıklayan Rönesans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H. İsmet Göksel bu çapta bir organizasyon için dünya standartlarına uygun bir fuar alanına ihtiyaç duyduklarını belirterek, GameX 2017 organizasyonunun adresi olarak İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni tercih ettiklerini söyledi.