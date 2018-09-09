GAMEX 2018'e 4 günde 150 bini aşkın ziyaret

Balkanlardan Ortadoğu'ya uzanan bölgedeki ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan fuar, en yeni dijital oyun lansmanlarına, turnuvalara, muhteşem şovlara, dijital gösterilere, drone ve robot yarışları gibi birçok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fuara 100 aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katıldı.

GameX 2018 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nı düzenleyen Rönesans Fuarcılık Başkanı H. İsmet Göksel, yerli ve yabancı firmaların büyük ilgi gösterdiği fuarın her yıl büyük bir gelişim içinde olduğunu belirtti. 4 gün boyunca yaklaşık 150 bini aşkın oyun severin fuarı ziyaret ettiğini belirten Göksel, “Sabahın ilk saatlerinden itibaren kuyruklar oluşmaya başladı. İzdiham nedeniyle bütün giriş kapılarını kapattığımız anlar oldu. Türkiye'de de oyun sektörü her geçen gün büyüyor. Bu doğrultuda GameX'in ziyaretçi sayısı da inanılmaz rakamlara ulaştı. GameX fuarları önümüzdeki yıllarda çok daha büyük potansiyellere ulaşacaktır” dedi.

Okul öncesi oyuna koştular

Okulların açılmasına sayılı günler kala dijital oyun tutkunu binlerce genç, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuardaki salonları hınca hınç doldurdu. Dijital oyun dünyasının en yeni dijital oyunlarını oynamak ve hayranı oldukları fenomen oyuncuları görmek üzere GameX'e koşan gençler adeta bir izdihamın yaşanmasına yol açtı. Salonların koridorlarında yürümenin zorlaştığı ve yeni oyunları oynamak isteyenlerin saatlerce sıra beklediği GameX'te eğlenceli ve heyecan dolu saatler yaşandı.

Oyun firmalarının düzenlediği turnuvalar da birbirleriyle kıyasıya rekabet içinde bulunan oyun tutkunları ayrıca muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleriyle kendilerinden geçtiler. Profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2018 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı'nın etkinlikleri arasında yer aldı.