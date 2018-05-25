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25 Mayıs 2018 10:32

Gamze Alikaya, Eczacıbaşı VitrA’da

Eczacıbaşı VitrA, Milli Takım pasörlerinden Gamze Alikaya’yı kadrosuna kattı.

Gamze Alikaya, Eczacıbaşı VitrA’da

25 Mayıs 2018 10:32

Gamze, 2018-2019 sezonunda turuncu-beyazlı formayı giyecek.


Kadrolarına hem yetenekli hem de Türk bir pasör daha kattıkları için mutlu oldukların belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, “Geçen sene CEV Kupası’nda yarışırken genç ve yetenekli Türk oyuncularımızı tecrübelendirmeyi hedeflemiştik. Bu sene kurduğumuz iddialı kadromuza Gamze gibi başarılı bir Türk oyuncuyu daha ilave ettik. Böylece, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne tecrübeli bir kadroyla katılmış oluyoruz. Gamze’nin de takımımıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.


Voleybol Milletler Ligi’nde yarışan A Milli Takım’ın kadrosunda da bulunan Gamze Alikaya, geçtiğimiz gün oynanan Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasında iyi bir performans sergileyerek, 3-1’lik galibiyette önemli rol oynamıştı.



Gamze Alikaya kimdir?


Milli pasör Gamze Alikaya, 1993 İstanbul doğumlu. 2010 yılında Galatasaray’a transfer olan ve kariyerine 8 sene boyunca burada devam eden genç oyuncu, 2018-2019 sezonundan itibaren Eczacıbaşı VitrA forması giyecek.



Başarıları


2011-2012 CEV Kupası ikinciliği


2012-2013 CEV Şampiyonlar Ligi dördüncülüğü


2016 CEV Kupası ikinciliği


2016-2017 Sultanlar Ligi ikinciliği


2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi dördüncülüğü




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