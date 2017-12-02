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02 Aralık 2017 16:09

Garaj Günlerinde izdiham

Yenibosna’da bulunan bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan Garaj Günleri başladı.

Garaj Günlerinde izdiham

02 Aralık 2017 16:09

Ünlü markaların, elektronik ev eşyalarından giyim kuşama kadar birçok ürününün bulunduğu Garaj Günleri’ndeki yüzde 90’a varan indirimleri gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.


Birçok ünlü markanın bulunduğu Garaj Günleri’ndeki yüzde 90’a varan indirimleri gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu. Elektronik ev eşyalarından giyime çeşitli ürünlerin bulunduğu Garaj Günleri’nde1 TL’ye yastık, 5 TL’ye tişört ve 29.00TL’ye ayakkabılar yılbaşına özel indirimlerle satışa çıktı. Ürün çeşitliliği konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Garaj Günleri profesyonel güzellik uzmanları ile cilt ve saç bakımını da indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuyor.Birbirinden çeşitli ürünlerin bulunduğu indirim günlerinde, cilt bakımının 90 TL yerine 20 TL, cilt gençleştirmenin ise 170 TL yerine 30 TL olduğunu gören vatandaşlar markaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.



‘‘Fiyatlar beklediğimizden ucuz’’


Garaj Günleri’nin indirim fırsatından yararlanan vatandaşlar ise, ‘‘Arkadaşlarımızla geldik, üçümüz de takım elbise aldık. Pantolon, gömlek derken bir baktık baya bir şeyler almışız. Aslında haberimiz yoktu, yolumuz düştü o şekilde geldik ama memnun kaldık, fiyatlar beklediğimizden iyi’’ ifadelerini kullandı.



‘‘1 TL’lik yastık’’


1 TL’ye yastık satan markanın görevlisi ise, ‘‘1 TL’lik yastıklarımız stoklarla sınırlı, çok az kaldı. Yastıklarımız anti bakteriyel ve anti alerjik yastıklarımız burada 1 TL. Gördüğünüz gibi rabet çok fazla, kasada kuyruk oluştu. Stoklarımız’da tükenmek üzere. Normal fiyatlarımız 15 TL ama biz Garaj Günlerine özel 1 TL’ye satıyoruz" dedi.




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