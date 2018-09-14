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Garry Rodrigues, bu sezonki ilk gollerini attı

Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Garray Rodrigues, bu sezonki ilk gollerini attı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Garray Rodrigues, bu sezonki ilk gollerini attı.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu mücadeleye ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, bu sezonun ilk gollerini Paşa'ya karşı kaydetti. 59. dakikada Badou Ndiaye'nin pasında kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Rodrigues, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 65. dakikada tekrar sahneye çıkan 27 yaşındaki futbolcu, Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içi çaprazından yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.


Rodirgues, 80. dakikada yerini Henry Onyekuru'ya bıraktı.

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