Güngören'de kapanış saatlerine yakın girdiği 2 marketin ofisine yönelerek, silah doğrulttuğu çalışanı etkisiz hale getiren gaspçı 28 bin lira çaldı. Gaspçının hiç bir şey olmamış gibi müşteri rahatlığında çıkması kameralara yansırken, gasp polisi tarafından yakalanan gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 2 Eylül tarihinde saat 21.00 sıralarında ve 30 Ekim tarihinde saat 21.45 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketlerin kapanış saatlerinde gelen silahlı bir gaspçı, ofis bölümüne yöneldi. Gaspçı burada silah doğrulttuğu çalışanları etkisiz hale getirip 2 marketten de 28 bin lira para çaldı.

Gasp yaptı müşteri gibi çıktı

Gaspçının soygunu yaptıktan sonra müşteri gibi marketten çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda yüzünü bile kapatmayan gaspçının kısa sürede kimliği belirlendi.

Ağabeyinin izinden gitmiş

Emniyette herhangi bir suç kaydı olmayan Rezan D.(21) gasp polisi tarafından ağabeyi Mahzar D.'nin evinde yakalandı. Gaspçının ağabeyinin de yine silahlı gasp yaptığı ve 3 buçuk ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan gaspçı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.