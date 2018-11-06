İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gasp yaptı müşteri gibi çıktı

Güngören’de kapanış saatlerine yakın girdiği 2 marketin ofisine yönelerek, silah doğrulttuğu çalışanı etkisiz hale getiren gaspçı 28 bin lira çaldı.

Güngören'de kapanış saatlerine yakın girdiği 2 marketin ofisine yönelerek, silah doğrulttuğu çalışanı etkisiz hale getiren gaspçı 28 bin lira çaldı. Gaspçının hiç bir şey olmamış gibi müşteri rahatlığında çıkması kameralara yansırken, gasp polisi tarafından yakalanan gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz 2 Eylül tarihinde saat 21.00 sıralarında ve 30 Ekim tarihinde saat 21.45 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 2markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketlerin kapanış saatlerinde gelen silahlı bir gaspçı, ofis bölümüne yöneldi. Gaspçı burada silah doğrulttuğu çalışanları etkisiz hale getirip 2 marketten de 28 bin lira para çaldı.



Gasp yaptı müşteri gibi çıktı


Gaspçının soygunu yaptıktan sonra müşteri gibi marketten çıkması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda yüzünü bile kapatmayan gaspçının kısa sürede kimliği belirlendi.



Ağabeyinin izinden gitmiş


Emniyette herhangi bir suç kaydı olmayan Rezan D.(21) gasp polisi tarafından ağabeyi Mahzar D.'nin evinde yakalandı. Gaspçının ağabeyinin de yine silahlı gasp yaptığı ve 3 buçuk ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan gaspçı, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.