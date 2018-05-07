Gastronomi sektörü 6’ncı kez bir araya gelecek

Bu yıl 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Sirha İstanbul, bir kez daha Türkiye’nin zenginliklerini dünya mutfakları ile buluştururken, dünya mutfaklarındaki yenilikleri de Türkiye’de sergileyecek. 2017’deki Sirha İstanbul’a gıda ve içecek ürünlerinden mutfak ekipmanlarına, pasta-fırıncılık ürün ve ekipmanlarından mobilya ve sofra üstü takımlarına, tekstil ve hijyenden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce katılımcı yer almıştı. 2017’de Sirha İstanbul’da yer alan katılımcı ve marka sayısının bir önceki yıla göre yüzde 45’lik artışla 431’e ulaştığı öğrenilirken, fuar 11 bin 379 profesyonel tarafından ziyaret edildi. 2018’de bu yıl ilk defa İran ve Yunanistan’dan da katılması beklenen ziyaretçilerle birlikte bu sayının 13 bine ulaşması öngörülüyor.