Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 19:42

Gastronomi sektörü 6’ncı kez bir araya gelecek

Gastronomi sektörünün en büyük buluşması Sirha İstanbul, 29 Kasım’da 6’ncı kez kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gastronomi sektörü 6’ncı kez bir araya gelecek

07 Mayıs 2018 19:42


Bu yıl 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Sirha İstanbul, bir kez daha Türkiye’nin zenginliklerini dünya mutfakları ile buluştururken, dünya mutfaklarındaki yenilikleri de Türkiye’de sergileyecek. 2017’deki Sirha İstanbul’a gıda ve içecek ürünlerinden mutfak ekipmanlarına, pasta-fırıncılık ürün ve ekipmanlarından mobilya ve sofra üstü takımlarına, tekstil ve hijyenden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce katılımcı yer almıştı. 2017’de Sirha İstanbul’da yer alan katılımcı ve marka sayısının bir önceki yıla göre yüzde 45’lik artışla 431’e ulaştığı öğrenilirken, fuar 11 bin 379 profesyonel tarafından ziyaret edildi. 2018’de bu yıl ilk defa İran ve Yunanistan’dan da katılması beklenen ziyaretçilerle birlikte bu sayının 13 bine ulaşması öngörülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç