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25 Aralık 2017 12:27

Gastronomi sektörü Sirha 2017’ye yoğun ilgi gösterdi

Gastronomi sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Sirha, bu sene Türkiye’de 5.

Gastronomi sektörü Sirha 2017’ye yoğun ilgi gösterdi

25 Aralık 2017 12:27

kez sektörü bir araya getirdi. Fuara yüzde 45 artışla 400 markanın katıldığı bildirilirken, fuarı 11.379 sektör profesyoneli ziyaret etti.


Gastronomi alanının önemli fuarlardan olan Sirha 2017’ye katılan firma sayısı bu sene geçen yıla oranla yüzde 45 arttı. Fuara bu sene 400 marka katıldı. Bir diğer büyüme ise ziyaretçi sayısında gözlemlendi. 2016’da 10.815 profesyonelin ziyaret ettiği fuarı geçtiğimiz Kasım ayında 11.379 sektör profesyoneli ziyaret etti. Sirha 2018’de ise lokal ve yöresel üreticilere daha fazla destek vermek hedefleniyor. Türkiye’nin bir bölgesini seçip, ürünlerini, şeflerini ve ekipmanlarını tanıtmayı hedefleyen fuarda ayrıca geçici bir restoran kurulması planlanıyor. Ayrıca daha fazla büyük alıcının getirilmesi hedeflenen Sirha 2018 İstanbul’da 29 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.




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