Gastronomi ve eğlence sektörü, Reina saldırısına karşı tek vücut oldu

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Reina’daki menfur saldırının ardından tüm üyeleriyle Kuruçeşme’de bir araya gelerek Ortaköy’e kadar “sessiz yürüyüş” gerçekleştirdi.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer, yaptığı açıklamada, “İnanıyoruz ki halkımız günlük yaşam alışkanlıklarına sahip çıkacak, sofralarımız yeniden dostluk ve neşe içinde kurulacak ve inanıyoruz ki, ülkemizin dört bir yanından gelerek markalarımızı tercih eden misafirlerimiz, dostlarımız, hayatlarına, yaşam alışkanlıklarına sahip çıkacaktır. Diğer yandan, her zaman birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuz ve itici güç olarak arkamızda hissettiğimiz iş dünyası da aksatmadan ziyaretlerini sürdürecekler, sosyal ve iş yaşamına sahip çıkacak, yaşatacak ve bizler daha güzel günlere birlikte ulaşacağız. Gün birleşme günüdür. Tüm dünyaya birlik ve kardeşlik içerisine tek vücut halinde bir arada olduğumuz mesajımızı ileteceğimiz gün, bugündür” dedi.

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da yeni yılın ilk dakikalarında gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı saldırının ardından Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) 3 Ocak tarihinde Kuruçeşme’den Ortaköy’e “sessiz yürüyüş” gerçekleştirdi.

Yürüyüşe, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yanı sıra Türkiye Otelciler Birliği (TUROB), Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TURES), Birleşik Markalar Derneği (BMD) ve Kategori Mağazacılığı Derneği’nden (KMD) temsilciler katıldı.

Gastronomi ve Eğlence sektörünün tek bir vücut haline gelerek saldırıya tepki gösterdiği yürüyüşün ardından Reina’nın önünde bir basın açıklaması yapan TURYİD Başkanı Kaya Demirer, ülkemizin birlik ve beraberliğini alaşağı etmeye yönelik gerçekleştirilen hiçbir yıldırı girişiminin amacına ulaşamayacağını belirterek, “İnanıyoruz ki; halkımız günlük yaşam alışkanlıklarına sahip çıkacak, sofralarımız yeniden dostluk ve neşe içinde kurulacak, iş dünyası iş ve grup yemeklerini sekteye uğratmayacak ve nihayetinde işletmelerimize destek yine halkımızdan gelecek. Gün ayrıştırıcı değil birleştirici olma günüdür. Tüm dünyaya birlik ve kardeşlik mesajımızı ileteceğimiz gün, bugündür” diye konuştu.

“Türk misafirperverliğini tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz”

TURYİD olarak ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm saldırıların; dil, din, ırk, mezhep ayrımcılığının, kutuplaşmaların ve yaşam alışkanlıklarını hedef alan tüm eylemlerin karşısında olduklarını bildiren Kaya Demirer, “Toplam 600 bini aşan çalışanımızla, 35 milyon üzerindeki yıllık misafir sayımızla yaşamaya, yaşatmaya ve Türk misafirperverliğini tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bu menfur olayda hayatını kaybeden misafirlerimizin, meslektaşlarımızın acılı ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Dernek olarak diyoruz ki; Yılmayacağız yarınlarımız için” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından sektör temsilcileri, hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Reina’nın önüne karanfil bıraktıktan sonra sessizce dağıldılar.