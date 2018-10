GAÜ akademisyenlerinden gururlandıran başarı

Dr. Jülide Akbuğa ve GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Halin Bareke, ScienceCitation Index (SCI) kapsamındaki bir dergi olan ScandinavianJournal of Immunology'dekompleman sisteminin kanserde oynadığı rol ve jinekolojik kanserlerin en ölümcülü olan yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılma potansiyelinin tartışıldığı ‘Complementsystem's role in canceranditstherapeuticpotential in ovariancancer' isimli bir derleme yayınladı.

Kanser ile mücadelede önemli olduğu düşünülen fakat üzerinde sınırlı sayıda araştırma yapılmış olan bağışıklık sistemi öğelerinden biri olan kompleman sisteminin kanserde oynadığı rol ve jinekolojik kanserlerin en ölümcülü olan yumurtalık kanseri tedavisinde kullanılma potansiyelinin tartışıldığı ‘Complementsystem's role in canceranditstherapeuticpotential in ovariancancer' isimli derleme ile ilgili olarak GAÜ Medya'ya bilgi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Halin Bareke, günümüzde önemli bir halk sağlığı problemi olarak, yaşlanan toplum ve değişen yaşam alışkanlıklarından kaynaklanan ve artış gösteren kanser vakalarının tedavilerinin cerrahi girişim, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) ile gerçekleştirildiğini ancak bu yaklaşımların etkinliklerinin kanserin tekrarladığı durumlarda düşük olduğuna vurgu yaptı. Bareke, ‘Vücudun bağışıklık sistemini kullanarak kanser hücrelerini vücuttan temizlemek, kanser tedavisinde ümit vaat eden yeni bir yaklaşımdır. Kanser immunoterapisi denilen bu yöntem hızla standart kanser tedavileri arasında yerini almaya başlamıştır' dedi.

Bareke, 2018 Nobel Tıp Ödülü'nü, kanserle mücadelede bağışıklık sistemi hücrelerini daha aktif hale getiren iki molekül üstünde çalışan araştırmacıların almasıyla birlikte konunun dünya gündemine oturduğunu, bu çerçevede; kanserle mücadelede vücudun savunma orduları olarak görev yapan ve yabancı ve/veya zararlı hücre ve organizmalarla savaşarak vücudu koruyan bağışıklık sistemi öğelerinden biri olan kompleman sisteminin 50'den fazla molekülden oluştuğunu ve hedef hücreyi farklı mekanizmalar kullanarak yok edebildiği konularına değindi.

Akademik çalışmalara her yıl yenilerini eklemeye devam eden GAÜ'lü akademisyenler, kanserle mücadelede uluslararası akademik dünyadaki çalışmalara ışık tutacak derlemeye imza attı.