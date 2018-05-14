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14 Mayıs 2018 09:54

GAÜ bahar şenlikleri Willy William konseriyle sona erdi

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) inovasyon teması ile gerçekleşen Bahar Şenlikleri, dünyaca ünlü sanatçı Willy William ile sona erdi.

GAÜ bahar şenlikleri Willy William konseriyle sona erdi

14 Mayıs 2018 09:54



Telsim, Asel, TeknoGold, Dans Fm sponsorluklarıyla gerçekleşen GAÜ Bahar şenliklerinin son gününde sahne alan Willy William’ı izlemeye gelenler konser alanını doldurdu.


Konser öncesinde konuşma yapan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk konsere olan katılım fazla olduğundan mutluluk duyduklarını ve öğrencilerin doyasıya eğlenmelerini söylediler. Dünyaca ünlü sanatçı Willy William’ı ağırlamaktan onur duyduklarını da belirten Akpınar ve Öztürk, “Willy William, konsere renk katarak ortamın enerjisini arttırdı” diye konuştular.


Willy William konser sonrası GAÜ Uygulama Oteli Le Chateau Lambousa Hotel’de şunları söyledi: “KKTC’de kısa bir süre geçirmeme rağmen enerjisini yüksek buldum. Bir daha gelecek olursam uzun süre kalmak isterim. GAÜ öğrencilerinin frekansını çok beğendim ve yüksek enerjiye sahipler. Havalimanından itibaren GAÜ beni çok iyi karşıladı ve ağırlamadan dolayı çok memnun kaldım. Üniversite harikaydı. Her şey için çok teşekkür ederim.”


Konser sonunda, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın eşi, Tomur Akpınar, Willy William’a anı plaketini takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.




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