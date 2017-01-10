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10 Ocak 2017 15:50

GAÜ, denizcileri için bröve töreni gerçekleştirdi

GAÜ, denizcileri için bröve töreni gerçekleştirdi

10 Ocak 2017 15:50

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık eğitim veren Güverte (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği) bölümü öğrencileri düzenlenen törenle “GAÜ Brövelerini” aldı.
GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs, Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Bayram Ali Tavlayan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, ilk olarak bölüm öğrencileri konuşma gerçekleştirdi. Ardından, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Bayram Ali Tavlayan, denizcilik mesleğini ve önemini öğrencilere anlatarak, ileride yapacakları mesleğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, hayatlarında tüm öğrencilere başarılar dilediğini söyledi.
GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk geçekleştirmiş olduğu konuşmasında, ilk olarak geçtiğimiz aylarda vefat eden Merhum Kaptan Efdal Safel’i anma konuşmasını gerçekleştirdi. Öztürk konuşmasının devamında, GAÜ’nün Denizcilik alanına çok önem verdiğini belirterek, GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu’nun fakülte olma yolunda ilerlediğini ve kısa zaman içerisinde bu hedefe ulaşacağını söyledi. Denizcilik Fakültesi’nin kurulumun ardından bünyesinde birçok geleceğe yönelik meslek gruplarını yetiştirecek olan yeni bölümlerin de yer alacağını ifade eden Öztürk, dünya çapında denizcilik alanında daha da ses getireceklerini vurguladı. Öztürk konuşmasının sonunda, tüm öğrenciler ile gurur duyduğunu bildirerek, mezuniyet sonrası bu gururun daha da artacağını ifade etti.
Konuşmaların ardından öğrenciler denizcilik yeminlerini ederek, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve bölüm akademisyenlerinden brövelerini aldı.



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