GAÜ, döviz kurundaki sürekli artışa karşı önlem aldı

Önümüzdeki akademik dönemler bazında T.C. ve KKTC kökenli öğrenciler için uygulanmasına karar verilen tedbirler kapsamında GAÜ Rektörlüğü bir duyuru yayınlayarak, bilgilendirmede bulundu.

GAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, ’2018 Yaz Okulu Kuralları’ çerçevesinde uygulanan döviz kuru sabitlemesinin yanında, ‘2018- 2019 Akademik Yılı’ için eğitim harcı ödemesini yapacak T.C. ve KKTC uyruklu öğrencilerin; 15 Ağustos 2018 Tarihine kadar 4,60 kurundan faydalanabilecekleri belirtildi. Ayrıca 2018-2019 Akademik Yılında, ‘Güz ve Bahar Dönemlerini’ kapsayacak şekilde yine T.C. ve KKTC uyruklu öğrenciler için eğitim harcı döviz kurunun, 5 TL olarak sabitleme kararı alındığı bildirildi.