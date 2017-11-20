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20 Kasım 2017 10:41

GAÜ İşletme Bölümü Avrasya ve Orta Doğu’da en iyi 50 üniversite arasına girdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimdeki başarısını bir kez daha kanıtlayarak, merkezi Paris’te bulunan uluslararası derecelendirme kurumu “Eduniversal” tarafından, Orta Doğu ve Avrasya bölgesinde bulunan, en iyi ilk 50 işletme programı arasında gösterildi.

GAÜ İşletme Bölümü Avrasya ve Orta Doğu’da en iyi 50 üniversite arasına girdi

20 Kasım 2017 10:41


Geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlen Eduniversal ödül törenine GAÜ adına katılan Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut yapmış olduğu açıklamasında, GAÜ’nün almış olduğu başarının tesadüf olmadığını, GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin özverili çalışmaları, alt yapısı, öğrenci başarısı ve memnuniyetinin önemli paydaya sahip olduğunu söyledi. Davut, açıklamasının devamında ise şunları belirtti; “Dünya üzerinde 4 bin’i aşkın üniversitenin değerlendirilmesi sonucunda, geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen ödül töreninde GAÜ adına ödül almak benim için büyük onur kaynağı oldu. GAÜ bu yıl ki değerlendirme de, Türkiye çapında ilk 10’da yer alırken, Avrasya ve Ortadoğu üniversiteleri arasında da ilk 50 arasında yer almıştır. Geçtiğimiz yıllarda almış olduğumuz başarının artarak bu yıl da tekrarlanması, bizler için onur verici bir durum. Bu onur verici ödülün alınması için, İşletme ve Ekonomi Fakültemiz büyük özveriler ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. Akademik kadro zenginliğimiz, altyapı olanaklarımız, öğrenci başarı ve memnuniyetimiz bu başarının büyük kıstaslarındandır. Bu derecelendirme yapılırken de bu kıstaslar ele alınmıştır. GAÜ olarak, küreselleşme vizyonu ile yolumuza devam ederken, elde etmiş olduğumuz başarı ile yetinmeyip, daha güçlü ve inançla çalışarak önümüzde ki yıl sıralamalarda daha üst sıralarda yer alacağımıza inanıyorum. Bu başarının elde edilmesinde katkı koyan tüm Küresel GAÜ ailesine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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