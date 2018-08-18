GAÜ Rektörü, "Bayramın, hayatımızın her anına yayılması için duyarlılığımızı artırmalıyız" dedi.

"GAÜ Ailesi"nin bayramlaşması; Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi Fuayesi’nde, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’ün himayelerinde gerçekleşirken, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ile GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Cemile Esenyel de tebrik törenine katılarak, iyi dileklerini paylaştılar.

Bayramlaşma, aynı zamanda 2017- 2018 Akademik Yılı Yaz Dönemi’nin son gününe de denk geldi. Rektör Prof. Dr. Öztürk yaptığı konuşmada, "Ülkemize, dünyamıza iyi nitelikte insan yetiştirmenin bir evresi daha tamamlanmış oldu. Tüm çalışanlarımızın emeklerini görüyor ve başarılarının devamını diliyorum. 2018-2019 Akademik Yılımıza hazırlanıyoruz. Bayram tatilimizin ardından, aynı heyecan ve şevk ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yurt dışında bulunması nedeniyle aramıza katılamayan kurucu rektörümüz sayın Serhat Akpınar’ın en kalbi mesajları ile birlikte, akademik ve idari kadrodaki tüm bireylerimizin ve çok sevdiğim öğrencilerimin bayramını içtenlik ile kutluyorum" dedi.

"GAÜ üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam edecek"

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk konuşmasının bir bölümünde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan döviz kurları dengesizliğinin herkesi ve tüm kurumları etkilediğine değinerek, "GAÜ kurumsal olarak, öğrencisinin yanında aldığı tavrı bir kez daha göstermiş, eğitim ücretlerinde; kur sabitlemesini frenleyici bir tedbir olarak almıştır. Yani, üzerine düşeni yapmış, yapmaya da devam edecektir. Yine bu kapsamda personelimizin haklarına yönelik tedbirlerimiz de, yürürlüğe girmek üzeredir. Duyarlılıklarımızla bayramlarımızın, hayatımızın her anına yayılmasını da diliyorum" diye konuştu.