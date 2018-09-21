GAÜ Rektörü Öztürk'ten BRTK müdürüne ziyaret

Dr.Kutsal ÖZTÜRK ve Medya Koordinatörü Simge ERDAL, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürlüğüne atanan Aysu Basri Akter'i makamında ziyaret ederek, yeni görevini tebrik etti.

Prof.Dr.Kutsal ÖZTÜRK yaptığı açıklamada GAÜ ailesi ve Kurucu Rektör Serhat Akpınar adına BRTK Müdürlüğüne atanan Aysu Basri Akter'e tebriklerini ilettiklerni ifade etti. Öztürk, GAÜ olarak, BRTK ile gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesinde haftalık yayınlardan ve bunun yanında eğitim sektörünün de bu sene yaşamış olduğu sıkıntıları AKTER'e aktararak açıklamasının devamında şunları söyledi: “Medyanın bu konuda da üniversitelere ve eğitim sektörüne de ortak olması gerektiğini ve aynı zamanda da bu konuda Türkiye'de ki ve yurt dışında ki öğrenci profilininde Kıbrıs algısının olumlu yönde ilerleyebilmesi adına BRT'nin çok önemli bir kurum olduğunu belirttik. Bunu ancak BRT ile başarabileceğimizi ve bu konuda Aysu Hanımında desteklerini rica ettik” dedi.

GAÜ Medya Koordinatörü Simge ERDAL ise ziyaretten sonra yaptığı açıklamada;

“Yıllardır sürdürmüş olduğumuz işbirliği içerisinde BRT ailesinin her bir çalışanının üniversitemize sağlamış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Aysu Hanımı da sektörün içinden gelen bir isim olarak çok daha güzel başarılara imza atacağından eminim”dedi.

“Ziyaretten onur duydum”

Ziyaret sonrası BRTK Müdürü Aysu Basri AKTER, Girne Amerikan Üniversitesi'nin adanın köklü üniversitelerinden biri olduğunu ve bu sebeple de ziyaretten çok onur duyduğunu belirtti. Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne BRT bürosunun yıllardır sürdürmüş olduğu ilişki ve GAÜ'nün gerçekleştirdiği yardımlar sebebi ile teşekkürlerini iletti.