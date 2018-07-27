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27 Temmuz 2018 16:01

GAÜ’de fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne öğrenci alımları başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2018-2019 akademik yılında, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü ekledi ve yeni dönemde öğrenci alımlarına başlayacak.

GAÜ’de fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne öğrenci alımları başlıyor

27 Temmuz 2018 16:01


Yükseköğretimde 50’nci yılına doğru ilerleyen Girne Amerikan Üniversitesi, yeni açtığı Türkçe fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne Türkiye ve KKTC’den öğrenci alımlarına başlayacaklarını belirtti.


Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ayşe Seyer Çağatan açıklamasında, GAÜ olarak, 2018-2019 akademik yılı itibariyle, Türkçe fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne Türkiye ve KKTC’den öğrenci alımlarına başlayacaklarını belirtti.


Çağatan, tüm dünyada insan yaşam süresinin giderek arttığını, nüfusun yaşlandığını ve yaşlanan nüfus için bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel tedavi yöntemlerinin ihtiyaç haline geldiğini söyleyerek, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının önem kazandığını belirtti.



“Fizyoterapistlere duyulan ilgi ve gereksinim artmaktadır”


Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan açıklamasının devamında ise fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü’nün iş imkanlarına değinerek, “Sağlık bilimleri fakültelerinde fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunlarına fizyoterapist unvanı verilir. Fizyoterapistler mezun olduktan sonra ulusal, uluslararası hastanelerde, yataklı servis sağlayan alanlarda bunun dışında bakım evlerinde, huzur evlerinde, pediatri alanlarında, nöroloji alanlarında ihtiyaca göre destek sağlayacak olan sağlık personelleridir. Günümüzde artan teknolojiden dolayı hareketsizleşen toplumumuz ve yine teknolojinin bize sağladığı avantajlardan olan uzun yaşam süresi sebebiyle fizyoterapistlere duyulan ilgili ve gereksinim her geçen gün artmaktadır ve önümüzdeki dönemlerde de hiçbir zaman popüler olma özelliğini kaybetmeyecek bir bölümdür” dedi.




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