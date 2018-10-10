GAÜ'de “Sürdürülebilirlik” kavramı incelendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulunda derste "sürdürülebilirlik" kavramı incelenerek, Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci yılı kutlandı.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve uzak yol kaptanı Orhan Babaoğlu, derste yaptığı konuşmada, "480 yıl önce Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Cenevizli Amiral Andrea Doria liderliğinde Haçlı müttefik donanması karşı karşıya geldiler. Sayıca az ancak daha çevik gemileri ve liyakat sahibi reisleri olan Osmanlı filoları, mağrur ancak kifayetsiz asillerin komutasındaki Haçlı donanmasını kesin bir yenilgiye uğrattılar. Bu zafer, Osmanlı donanmasının tartışılmaz üstünlüğünü ve Akdeniz hakimiyetini en azından gelecek 33 yıl İnebahtı felaketine kadar tüm Avrupa'ya kabul ettirmiştir” dedi.

Babaoğlu, “Bu noktada bir parantez açıp konuyu üniversitemizin bu yılın teması olarak seçtiği 'sürdürülebilirlik' olgusu açısından ele almak istiyorum. Osmanlı önce donanmanın başına deneyimli bir deniz kurdu ve eski bir korsan olan Hızır Reis'i getiriyor ve bunun olumlu sonuçlarını Akdeniz'de güçlü bir donanma ve sayısız zafer ile görmesine rağmen sadece 33 yıl sonra bu kez birleşmiş Avrupa donanmalarının karşısına, suyu ancak Haliç'te görmüş karacı paşaların komutasındaki bir donanma ile çıkıyor ve yüzyılların kazanımını bir kerede heba ediyor. Burada çok net olarak Osmanlı'nın Akdeniz'de kısa süreli hakimiyetinin sürdürülebilir bir devlet politikası olmadığını ve liyakatin ayaklar altına alınması ile çöküşün aslında 1571 yılındaki İnebahtı bozgunu ile başladığını söyleyebilirim. Nitekim, görev ve makamın liyakat sahibine değil de hatır sahibine verilmesi uygulaması yüzyıllarca genişleyerek devam etmiş ve sonuçta devlet artık sürdürülemez hale gelmiş ve damat Enver Paşa marifetiyle Osmanlı, 1. Dünya Savaşı'na sokularak tabutun son çivisi de çakılmıştır” dedi.

Babaoğlu, “Bu okuldan donanımlı birer zabit adayı olarak mezun olacak, gemilerde görev alacaksınız. İyi bir şey yaptığınızda kaptanınız nereden mezun olduğunuzu soracak, 'Girne Amerikan' diyeceksiniz başınız dik. Ve biz de burada verdiğiniz cevabı hissedecek ve sizlerle gurur duyacağız” dedi.