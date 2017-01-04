GAÜ’den, BRTK’nın 53’üncü yıl dönümünde anlamlı ziyaret

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, BRTK 53’üncü yıl dönümünde BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a ziyarette bulundu.

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektörü Öztürk, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRTK) kurulduğu günden bugüne kadar, Kıbrıs Türk toplumunun mücadelesinden, dünyaya tanıtılmasına kadar en büyük paydaya sahip olduğunu belirterek, 53 yıllık geçmişe sahip olan BRTK’nın son 32 yıldır her zaman GAÜ’nün de yanında olduğunu belirtti. Öztürk, uzun yıllardır GAÜ ve BRTK arasında süregelen işbirliğinin gün geçtikçe arttığını ve bu birlikteliğin artarak devam edeceğine olan olan inancını ifade etti.

BRTK’nın Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılan sesi olmasından ve topluma sağlamış olduğu katkılarından dolayı GAÜ adına BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a teşekkürlerini ileten Öztürk, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Ziyarette ayrıca, GAÜ adına Rektör Öztürk, Özkurt’a plaket takdim etti.