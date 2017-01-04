Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:26

GAÜ’den, BRTK’nın 53’üncü yıl dönümünde anlamlı ziyaret

GAÜ’den, BRTK’nın 53’üncü yıl dönümünde anlamlı ziyaret

04 Ocak 2017 15:26

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, BRTK 53’üncü yıl dönümünde BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a ziyarette bulundu.
Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektörü Öztürk, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRTK) kurulduğu günden bugüne kadar, Kıbrıs Türk toplumunun mücadelesinden, dünyaya tanıtılmasına kadar en büyük paydaya sahip olduğunu belirterek, 53 yıllık geçmişe sahip olan BRTK’nın son 32 yıldır her zaman GAÜ’nün de yanında olduğunu belirtti. Öztürk, uzun yıllardır GAÜ ve BRTK arasında süregelen işbirliğinin gün geçtikçe arttığını ve bu birlikteliğin artarak devam edeceğine olan olan inancını ifade etti.
BRTK’nın Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılan sesi olmasından ve topluma sağlamış olduğu katkılarından dolayı GAÜ adına BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’a teşekkürlerini ileten Öztürk, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.
Ziyarette ayrıca, GAÜ adına Rektör Öztürk, Özkurt’a plaket takdim etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç