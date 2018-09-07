GAÜ’den ek tercihte burs imkanı

KKTC’nin ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi, 50. Yılına doğru ilerlerken, ilk yerleştirmelerde sunmuş olduğu; yüzde 50, yüzde 25 ve yüzde 20’lik ilk tercih burslarına ek olarak, GAÜ Hukuk Fakültesini ek yerleştirme ile tercih edecek öğrenci adaylarına, ilk üç tercihlerine yüzde 25 burs imkanı sağlıyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, ek yerleştirmelerde GAÜ Hukuk Fakültesini; ilk 3 tercihlerinde bulundurdukları taktirde, yüzde 25 burs kazanacakları ifade edildi. Bunun yanında ilk tercihlerde sunmuş olduğu (Eczacılık ve Pilotaj Bölümleri hariç), ilk tercihe yüzde 50, ikinci tercihe yüzde 25, üçüncü tercihe yüzde 20 burs imkanının da devam ettiği belirtilen açıklamada, amaçlarının üniversiteye yerleşmeyen öğrenci kalmaması olduğu ve uluslararası eğitim fırsatından herkesin faydalanması olduğu vurgulandı.

Geleceğin adalet sağlayıcılarını bekliyor

Konuyla ilgili GAÜ Hukuk fakültesinden yapılan açıklamada ise, 2018-2019 Akademik yılı ile birlikte, yenilenen ve güçlenen akademik kadrosu ile bünyesine yeni öğrencileri bekledikleri belirtilirken, uyguladığı üst düzey eğitim sistemi ve kalitesi ile adından daha sık söz ettireceği ifade edildi. GAÜ Hukuk Fakültesinin, amaca ulaşmak için kullanılan yöntem bakımından farklılıklarının olduğu bildirilen açıklamada, kendi alanında donanımlı uzman akademisyenler ile, güven, düzen ve huzur içerisinde konumlandırılmış fiziki mekanlarda, sevgi ve ilgiyle yaklaştıkları öğrencilere; akademik ve idari kadroları ile her türlü sorunlarını karşılamaya yönelik disiplinli bir çalışma içerisinde oldukları söylendi. Ayrıca, öğrencilerin disiplinli, dürüst ve çalışkan gayretlerini ödüllendirmenin ise, en büyük amaçları olduğu vurgulandı.

Ayrıca, GAÜ Hukuk Fakültesi olarak; eğitim anlayışlarının; öğrencilerin, hukuk bilgilerini, hukuk bilinci ve hukuk ahlakı ile taçlandırdıkları bir eğitim olduğu belirtilen açıklamada, öğrencilerin, ailelerinden kendilerine emanet olduğu ve öğrenci memnuniyeti için ellerinden geleni yaptıkları ifade edildi.