GAÜ’den uluslararası üniversite eğitimi için büyük burs fırsatı

Gerçekleştirilecek bursluluk sınavı sonucunda; toplam 750 öğrenci adayı, tam burs kategorisinden, yüzde yetmişbeş ve yarım burs kategorisine kadar sıralanacaklar.

Başvurular; 1 Mart – 29 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek

GAÜ’den yapılan açıklamada; 30 Haziran Cuma günü GAÜ Girne Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “ 2017 Kıtalararası Burs Sınavı” nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi.

Buna göre, liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YGS’ test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 160 dakika olduğu ifade edilen GAÜ açıklaması’nda, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin; Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüzyüze veya www.gau.edu.tr ile kayıt@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.