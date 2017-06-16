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16 Haziran 2017 10:54

Gayrimenkul sektörü ’RE360’da buluşacak

Gayrimenkul sektörü temsilcilerini bir araya getirerek alanda işbirliği ve yenilikleri arttırması planlanan "Gayrimenkul’ün Büyük Buluşması-RE360" öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gayrimenkul sektörü ’RE360’da buluşacak

16 Haziran 2017 10:54


Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde Zorlu Center’da düzenlenen toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığını temsilen Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Cengiz Taylan Baykara, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan gayrimenkul yatırımcıları, tedarikçiler, mimarlar, gayrimenkul fonları ve birçok banka temsilcisini buluşturacak olan "Gayrimenkul’ün Büyük Buluşması-RE360" öncesi merak edilen sorular cevaplandırıldı. Toplantıda 2 gün sürecek olan "RE360" hakkında katılımcılara bilgiler verilirken sektör temsilcilerinin sağlayacağı kazanımlara dikkat çekildi. Basın toplantısının ardından ise katılımcılar hep birlikte iftar yaptı.



"Büyük gayrimenkul buluşmasının duyuru ve tanıtımını yapmayı amaçladık"


Gayrimenkul sektörünü temsilcileriyle birlikte ileri taşımak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Avi Alkaş, "Tüm paydaşların katılacağı ortak akıl alacağımız etkinliklere Türkiye’de hala mekan oluşturabileceğimizin mesajını vereceğimiz büyük gayrimenkul buluşmasının duyuru ve tanıtımını yapmayı amaçladık. Çok güzel bir katılım gerçekleştiği için güzel bir iftar akşamı oldu. Dolayısıyla tüm basın mensuplarımıza ve bize bu konuda destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla kamu yönetiminden aldığımız destekler gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerek Başbakanlık Yatırım Ajansı değerli temsilcileriyle bunu daha iyi duyurabilmek adına güzel bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Gayrimenkulün İngilizcesinin baş harflerini aldık çünkü bu sayede şu anda ulusal olarak başlatmakta bulunduğumuz bu etkinliği giderek uluslararası katılımlara dönüştüreceğimiz için bunun şimdiden İngilizce markalaşmasını çok önemsedik" diye konuştu.



"Uluslararası bir gayrimenkul konferansına dönüştürmek hedefimiz"


Gayrimenkule bir çatı oluşturmak istediklerini, bu sebeple alanda paydaşlarla buluşmayı hedeflediklerini dile getiren Yonca Aközer, "Türkiye’deki gayrimenkul işlerini bir araya getirdiğimiz, sektörün sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiğimiz tüm gayrimenkule 360 derece bakabileceğimizi düşündüğümüz 2 günlük bir konferansı duyurmak için bunun kararını verdik. Gayrimenkul ve paydaşları ürün ve hizmet verenleri ile bir araya gelerek bu sektörün gücünü ve ilerideki yabancı yatırımcının gelebileceği uluslararası bir gayrimenkul konferansına dönüştürmek hedefimiz, bu hedefi açıkladık. Gayrimenkulü daha güçlü, sektörün daha işbirliği içinde olduğu, uzmanların ve sivil toplum kuruluşlarının konuştuğu bir konferans haline getireceğiz" dedi.


700’e yakın gayrimenkul yatırımcısı, geliştiricisi ve tüm alt sektörleriyle yaklaşık bin 500 kişinin bir araya geleceği ’RE360’ta 2 gün boyunca katılımcılar sektörü konuşacak. Sektörel ihtiyaçların karşılanması için düzenlenen 2 günlük programda, sektörde işbirliğinin ve güçlü bir geleceğin temellerinin atılması amacıyla birçok konu gündeme getirilecek. 40’ın üzerinde yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağı oturumlarda sektör yöneticilerinin bilgilendirilmesinin yanında yorumlama ve karar vermeleri konusunda da yol gösterici olması bekleniyor.




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