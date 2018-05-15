“Gayrimenkul sektöründe yavaşlama girişimciler için fırsat”

Küçük bir bütçe ile kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerle farklı şehirlerde düzenlediği etkinliklerle bir araya gelen ERA Gayrimenkul Türkiye, son olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de girişimcilerle buluşarak öğütlerde bulundu. ERA Gayrimenkul Türkiye Franchise Kanal Direktörü Kadir Tümen, gayrimenkul sektöründe olmak isteyen girişimciler nasıl bir yol izlemeli, sektöre girme düşüncesi var ise ilk dikkat etmesi gereken kriterler, gayrimenkul sektörünün yatırım maliyeti, getirileri konularındaki tecrübelerini paylaştı.

Özellikle mevsimsellik ve sektörde yaşanan durgunlukları bir kriz değil fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini girişimcilerle paylaşan Tümen , “Günümüzde girişimciliğin yaşı giderek düşüyor. İnsanlar emekli olduktan sonra hayalleri peşinde koşarken artık üniversiteyi bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyenlerle dolu. Biz de bu girişimcilerimizle bir araya gelerek edindiğimiz tecrübeleri paylaşmak istiyoruz. Çünkü nereden başlaması gerektiğini öğrenmek girişimciliğin ya da yeni bir işin ilk ve en önemli adımıdır. Sektörde fark oluşturan işler yapabilmeleri için gayrimenkulde kendi işinin patronu olmak isteyenlere maliyetinden, işin risklerine kadar tüm detayları kendilerine uygulamalı olarak verdiğimiz eğitimlerde aktarıyoruz” dedi.

“Sektördeki yavaşlama iyi değerlendirilmeli”

Girişimci adaylarının gayrimenkul sektöründe yaşanan yavaşlamayı çok iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Tümen sözlerine şöyle devam etti: “Gayrimenkul sektörüne danışman ya da broker olarak girmek isteyen girişimciler, sektöründe yaşanan yavaşlamayı çok iyi değerlendirmeliler. Bu yavaşlamayı bir fırsat olarak görmeliler ve geniş bir emlak ve müşteri portföyü oluşturmalılar. Sektör hareketlenmeye başladığı anda bu emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaklardır.”

“İzmir girişimciler için fırsat”

Yatırım amacı ile konut satın alma dinamiklerinin 2017 yılından itibaren değiştiğini ve yeni bir döneme girildiği söyleyen Tümen, “2017 yılında yüzde 11,3 artan konut satış fiyatlarının, İzmir’de Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 19,4 artığını görüyoruz. Bu da İzmir’de hala bir talep olduğunu, hem gayrimenkul yatırımcısının hem de gayrimenkul danışmanının iyi değerlendirmesi gereken bir fırsat olduğunu göstermektedir” diye konuştu.