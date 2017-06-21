Gayrimenkul sektörüne ‘Laleli hatası’ uyarısı

Eğer sektörde bu konuda düzenlemeler acil olarak yapılmaz ise yabancılar pazardan uzaklaşacaklar. Korkumuz gayrimenkul sektörünün Laleli hatasına düşmesi” dedi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı, “Yabancılara satışta birçok projede farklı liste ve fiyatlar uygulanıyor. Eğer sektörde bu konuda düzenlemeler acil olarak yapılmaz ise yabancılar pazardan uzaklaşacaklar. Korkumuz gayrimenkul sektörünün Laleli hatasına düşmesi” dedi.

“Çift liste ve acente komisyonları sektörü baltalıyor”

Yabancılara satışta birçok firmanın yerel piyasa fiyatları ile yabancılara satış fiyatlarında farklı rakamlar uyguladığını belirten Özelmacıklı, “Yurtdışından müşteri yönlendiren acentelere yapılan ödemeler satış bedellerinin yüzde 10’larına yaklaşmış durumda. Bir de bunun yanında dövizdeki artışlar yatırımcının aldığı gayrimenkulün teslim sırasında değer artışı sağlamadığını hatta değerinin düştüğünü gösteriyor. Bu durumun inşaat sektörü açısından en önemli risk olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yurtdışına satışta akreditasyon olmalı”

Satışların kontrol edilemediğini ve her projenin yurtdışında pazarlanmaya çalışıldığını, teslim edilemeyen yada bitmemiş projeler nedeniyle ise bazı yabancı yatırımcıların mağduriyetler yaşadığını belirten Özelmacıklı “Eğer sektör Laleli örneğini yaşamak istemiyor ise, proje satışlarında akreditasyon getirilmeli. Listeler doğru, işlemler ise acente yerine profesyonel aracı kurumlar üzerinden yürütülmeli. Kuveyt, Katar ve özellikle Suudi Arabistan ülkelerinde pazarlanacak projelerde ticaret bakanlıklarının onayı ile satışlar yapılabiliyor. Türkiye içinde de bu acil olarak uygulamaya geçilmeli” diye konuştu.

“Sattım gitti bakış açısı değiştirilmeli”

Proje firmalarının satış sonrasındaki hizmetlerinin de yönetim hizmeti ile bütünleşmesi gerektiğini vurgulayan Özelmacıklı “Bizler Altın Emlak olarak bu mülk yönetim hizmetimizi özellikle yabancı ve gurbetteki müşterilerimize sunmaya başladık. Vergiden, aidata, kiradan, pazarlamaya kadar tüm hizmeti ofislerimizden alabiliyorlar. Ayrıca Suudi Arabistan’daki temsilciliğimiz ile ikinci el gayrimenkul pazarlama faaliyetleri konusunda özel hizmet veriyoruz” dedi.