Gayrimenkulde Arap heyecanı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için gayrimenkule yatırım tutarının 250 bin dolara indirilmesi, Arapların Türkiye'de konuta olan ilgisini daha da artırdı. TURAP aracılığıyla 19 Arap ülkesinden bin 500 Arap yatırımcı, 19-22 Kasım tarihinde yatırım fırsatları için İstanbul'a geliyor.

Gayrimenkule yatırım yoluyla, Türkiye vatandaşlığı verilmesinde 1 milyon dolarlık yatırım koşulunun, 250 bin dolara indirilmesi, konutta Türkiye'ye olan Arap ilgisini daha arttırdı. Arap yatırımcılar, ev sahibi olmak için soluğu Türkiye'de alıyor.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TURAP) ve TurabExpo, bu yıl ikincisini düzenleyeceği “Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Finansman Fuarı”nda, bin 500 Arap yatırımcıyı Türkiye'deki konut üreticileriyle buluşturacak. Sadece kayıtlı katılımcıların katılabileceği fuarda, Türkiye'deki konut üreticileri Arap yatırımcılarla yüz yüze yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacak. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği, 19 Arap ülkesinde kurduğu organizasyon aracılığı ile fuara katılan firmaların konutlarının Arap ülkelerinde satışına da aracılık edecek.

Sanal fuarla yıl boyunca satış

TurabExpo Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı'nın 19-22 Kasım tarihleri arasında Basın Ekspres Yolu üzerindeki Pullman İstanbul Airport&Convention Center'da gerçekleşecek.TÜRAP Genel Başkanı Sabuhi Attar, eş zamanlı yapılacak Yapı İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri ile Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman Fuarı'nın, Türkiye'deki konut projelerinin Arap dünyasında tanıtılmasında, pazarlanmasında ve satışında büyük rol oynayacağını kaydetti. 12 yıldan bu yana Türk-Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Sabuhi Attar, şunları kaydetti:

“İnşaat, konut, gayrimenkul sektöründe Türk Arap işbirliklerini ve Türkiye'nin yabancıya konut satışını artıracak projeler geliştiriyoruz. İki gün sürecek fuar ikili görüşmelere olanak sağlayacak. Ayrıca katılımcı şirketlerimiz web tabanlı sanal fuar aracılığı ile iletişimlerini ve iş bağlantılarını sürdürebilecek. TÜRAP bünyesinde oluşturulan TA Grup çatısı altında, 30 kişilik uzman avukat kadromuzla Türkiyeli yatırımcılarımıza Arap ülkelerinde hukuk ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Emlak Yatırım Danışmanlık şubelerimizle Türk firmalarımıza konut satış ve pazarlama konularında da hizmet sunuyoruz. Güvenli bir şekilde 19 Arap ülkesinde Türkiye'deki projelerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyoruz.”

Arap yatırımcı marka ve güven arıyor

Bugüne kadar yürütülen yanlış çalışmalar nedeniyle Arap yatırımcısının Türkiye konut ve gayrimenkul pazarına ilişkin güven sorunu olduğuna işaret eden Attar, “Yabancıya satışın artırılması için en önemli faktör, markalaşma, uluslararası bir marka olabilmek ve marka bilinirliğini artırmak. Kimi Türk konut üreticilerinin Arap ülkelerinde merdiven altı, sokak emlakçıları üzerinden yürüttükleri satış pazarlama faaliyetleri, dolandırıcılığa kadar uzanan kimi sorunları beraberinde getirdi ve güven sarsıcı oldu. Bu konuda Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği olarak oluşturduğumuz TA Grubu aracılığı ile Türk firmalarıyla bu güveni yeniden inşa edebiliriz. Bu potansiyeli, Arap yatırımcılara ucuz ve kaliteli konut alternatifi sunan, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere gibi ülkelere bırakmamalıyız” diye konuştu.

Türkiye'nin tüm illeriyle ilgililer

Geçmiş yıllarda, nitelikli projeler büyük oranda İstanbul'da hayata geçtiği için Arap yatırımcıların ilgisinin İstanbul'la sınırlı olduğunu hatırlatan Attar, bu ilginin Türkiye'nin farklı illerine yayıldığını anlattı. Sabuhi Attar, “Arap yatırımcılara sadece İstanbul'u değil Türkiye'nin diğer yerlerindeki yatırım olanaklarını da anlatıyoruz. Araplar artık İstanbul dışında, İzmir'i de Antalya'yı da, Samsun'u da, Karadeniz şehirlerini de tercih ediyorlar. Yeter ki, doğru projeler olsun ve doğru bir biçimde sunulsun” dedi.