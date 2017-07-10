Gayrimenkulde ölçü şaşıyor

İnşaat sektörünün kanayan yarası olarak görülen metrekare hesaplama yöntemi büyük problem oluşturuyor. Büyükşehirlerde satılan gayrimenkullerde konutun metrekare hesaplamasına; otopark, asansör boşluğu gibi konuttan bağımsız olan ortak alanlarında eklenmesiyle ortaya çıkan ’brüt metrekare’ hesabı akılları karıştırıyor. ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, hayatında sadece birkaç kez gayrimenkul alımı yapan bir kişinin doğru karar vermesinin zor olduğunu belirterek, ‘Gayrimenkulde ölçüm standartları yeniden düzenlenmeli’ dedi.

Konut alıcısının metrekare hesabı nedeniyle mağdur olduğunu ve gayrimenkul hesabında dikkate alınan brüt ve net metrekare hesabının kargaşa yarattığını belirten Atalay, "160 metrekarelik bir gayrimenkul aldığını düşünen bir kişi kullanılabilir alan olarak 100 metrekarelik bir alanla karşılaşabiliyor. Hatta duvardan duvara ölçüm yapıldığı zaman kullanılabilir alan 90 metrekareye kadar düşebiliyor" dedi.

Brüt metrekare hesabında kullanımda olmayan alanlarında toplan alana eklendiğini vurgulayan Özhan Atalay, "Brüt alanda; alınan alanın dıştan dışa ölçüsü, asansör ve merdiven boşlukları, kömürlük, garaj, koridorlar, bina girişi, kapalı otopark, sosyal tesisler hepsi hesaplamaya dahil ediliyor. Müteahhitin yapmış olduğu inşaat alanı dairelere paylaştırıldığında brüt metrekare ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

Sözlerine ‘faydalı alan’ olarak da bilinen net metrekare hesaplamasını açıklayarak devam eden Atalay, net metrekarede dairenin kullanılabilir alanının ifade edildiğini belirterek kullanılabilir alandan kasıt nedir ve bu alan hangi kriterlere göre tespit edilecektir sorularının yanıtsız kaldığını vurguladı. .

Net metrekare konutun kullanılabilir alanıdır

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Yer Alan Net Alan Hesabına İlişkin Düzenlemesinde; bağımsız bölüm, bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında kalan net alandır deniyor. Ayrıca bu alana; kapı ve pencere eşikleri, sıva payları, kolonlar, asansör ve galeri boşlukları otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dahil edilmez maddesi yer alıyor.

Düzenlemenin açıkça ortaya koyduğu bu kuralların günümüzde çoğu firma tarafından ihlal edildiğini belirten Özhan Atalay mevcut düzenlemelerin denetim konusunda yetersiz kaldığını ve müteahhitlere herhangi bir yükümlülük getirmediğini söyledi. Metrekare hesabını yapacak bir kurumun da bulunmadığına dikkat çeken Atalay, vatandaşa belirtilen metrekare ölçüsünün doğruluğunun teyide muhtaç olduğunu, tapu kayıtlarında bile bağımsız bölümünüzün brüt veya net metrekaresinin yazmadığını ve vatandaşın tamamen söylenen rakamlara itibar etmek durumunda kaldığının altını çizdi.

Günümüzde gayrimenkul almak veya satmak isteyen kişilerin profesyonel ve markalı bir danışman ile çalışmaları sonucunda hatasız seçim yapabileceğini belirten Atalay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda yeni standartlar getirmesini beklediğini belirterek, "Çözüm önerisi olarak da, ruhsat aşamasında her bağımsız bölümün metrekaresinin müteahhit tarafından belirlenerek tapuya kaydettirilmesi, bu hesapların doğruluğunun akredite edilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi, ayrıca satın alma davranışı gösteren tüketicinin de tapu dairelerinde veya akredite kuruluşlarda aydınlatılması konusunun ülkemizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesidir" şeklinde sözlerini tamamladı.