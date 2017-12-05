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05 Aralık 2017 13:38

Gayrimenkulün büyük buluşması başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilen “Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360” başladı.

Gayrimenkulün büyük buluşması başladı

05 Aralık 2017 13:38


Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen “RE360”a 500’ü aşkın üst düzey yönetici katıldı. Düzenlenen buluşmaya yatırımcı, geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, finansçı, danışman, bilişim teknolojicisi, akademisyen, şehir plancısı ve çok sayıda turizmci katıldı. Gayrimenkulün Büyük Buluşması programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ’nin yanı sıra çok sayıda kamu kuruluşları tarafından desteklenirken, 360 derecelik bakış açısıyla hazırlanmış buluşma, özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası mesleki toplum kuruluşlarının da desteğini aldı.


Gayrimenkul sektörünün temsilcilerini bir araya getirerek ortak akıl oluşturmayı amaçladıklarını belirten Yonca Aközer,’’ Gayrimenkul sektörünün konut, sağlık, ulaşım, turizm yatırımcılarının yanı sıra gayrimenkule hizmet veren mimarlar, hukuk ve teknoloji firmalarının da bir araya geldiği ortak aklı oluşturmak. Gayrimenkul sektörünün paydaşlarıyla gayrimenkulü daha da ileriye taşımak, vizyon geliştirmek ve dünya trendlerinden haberdar olmak. Hepimizi bir araya toplayarak sektördeki bütün resmi görebilmek’’ ifadelerini kullandı.


Tüketicinin gayrimenkule bakış açısındaki değişimi gözler önüne sürecek interaktif bir oylama, verimlilik ile sürdürülebilir bir geleceğe odaklanmış etkinlikler ve her biri kendi alanında Türkiye’nin önemli isimleri olarak tanınan 35 konuşmacının yer aldığı 16 oturum yapılacak.




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