Gayrimenkulün büyük buluşması RE360’ın stratejik ortağı: MIPIM

Geçtiğimiz yıl Türk gayrimenkul sektörü tüm bileşenleriyle farklılık, yenilik, sürdürülebilir bir gelecek ve ortak yarar adına RE360’ta bir araya geldi. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ile Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Gayrimenkulün En Büyük Buluşması-RE360”a destek veren kuruluşlar arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ’nin yanı sıra çok sayıda kuruluş yer aldı. Bu büyük buluşmada göze çarpan en sıcak gelişme ise Aralık ayındaki RE360’a MIPIM’in stratejik ortak olarak katılması olacak. Son iki yıldır İstanbul’da düzenlenmesi için büyük uğraş verilen MIPIM’in bu adımla Türkiye edisyonu için hazırlıklara başlayacağı öngörülüyor.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, MIPIM’in RE360 için bu yılki hedefinin Avrupa ve Ortadoğu’dan yüzde 10 uluslararası katılımcı getirmek olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Biz 2017 yılında MIPIM Türkiye için el sıkışmıştık. Bunun üzerine biz onlara RE360’ı yapalım siz ne zaman uluslararası yatırımcıyı getirirseniz anlaşalım dedik. RE360’ın ilkinde de oldukça büyük bir başarı kaydettik. Yatırımcı-geliştirici, mimar, sektör tedarikçisi, banka-fon şirketi, danışman, bilişim teknolojicisi ve kamu kuruluşlarından oluşan 221 gayrimenkul sektör lideri, 209 tedarikçi, 93 kamu temsilcisi, 29 akademi ve dernek, 43 finansal kuruluş bir araya geldi. RE360 özelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da olmasını istedik. Aslında tüm sektördeki ortak paydaşları bir araya getirerek biraz daha kurumsallaşma ve markalaşma üzerine gitmek istedik. 4-5 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz RE360 konferansında da MIPIM Türkiye’nin tohumlarını atmış olacağız.”

Alkaş, şu anda yabancı yatırımcının oluşturulan algı nedeniyle Türkiye’ye sıcak bakmadığını da ifade ederek, bu algıyı değiştirmenin en önemli yolunun büyük uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaktan geçtiğinin altını çizdi.

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise, “RE360”ın temellerinin sektörde herkesi ve her şeyi kapsayacak bir buluşmanın beklentisi ile atıldığını belirterek, büyük bir ilgi ve heyecan dalgası yaratan bu organizasyon hakkında şöyle konuştu:

“Bundan bir sene önce herkes ve her şey diyerek yola çıktık. Sektöre dair her şeyi kapsayacak, sektörde konuşmak, tanışmak, işbirliği yapmak için herkesi bir araya getiren bir buluşma organize ettik. Yaptığımız sohbetlerde sektör oyuncularının 360 derece bir anlayışla bir araya gelmek istediklerini biliyorduk. Bu ortak platformu kurgulamak ve bu büyük buluşmayı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Sektör paydaşlarının görüşlerini alarak ilmek ilmek işlediğimiz bu buluşma, sektörün gündemindeki konuları ele alıyor. 2 gün süren bu büyük buluşmada sektörün meselelerini ele aldığı, kritik gelişmeleri yorumladığı ve yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunduğu oturumlar üzerine çalıştığımızı söylemek isterim. Bizi heyecanlandıran bu Konferansta gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek sinerji oluşturduk. Ofis, konut, sağlık yatırımları, ulaşım ve turizm yatırımlarının yanı sıra bu sektöre ürün ve hizmet veren firmaların ve kamu katılımı ile vizyon geliştirici, sektörü yakınlaştırıcı ve daha sonra uluslararası boyuta taşıyacağımız bir konferans gerçekleştirdik. Gayrimenkulde yeni finansman araçları gibi güncel ve can alıcı konular, güçlü marka oluşturmak, sektör oyuncularına pazarlama stratejilerini oluştururken ilham alacakları örnekler sunan vizyon oturumları, dünyadaki hızlı değişim, bu değişimin yaşama etkilerinin ele alındığı ‘trendler’ oturumu, işinin merkezine ‘insanı anlamayı koyan’ sektör oyuncularına farklı bakış kazandıracak araştırma sunumları ile zengin bir içerik, 360 derece bakış ile gayrimenkule dair her şey ve herkesi bir araya getirecek ‘RE360 Buluşması’nda bu yıl MIPIM’in stratejik ortaklığı oldukça önemli. Bu ortaklıkla MIPIM, RE360’a hem uluslararası katılımcı hem de içerik anlamında destek olacak.”