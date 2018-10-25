GAZDAŞ'dan açıklama: "Doğal gaz bağlantıları hızla yapılıyor"

GAZDAŞ; Ekim, Kasım, Aralık 2018 döneminde doğal gaz dağıtım faaliyeti kapsamında abonelik alımlarına yönelik olarak izleyeceği strateji konusunda, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla basım açıklaması yaptı. Şirket olarak, 2006 yılından bu yana dağıtım lisans alanında doğal gaz alt yapı yatırımlarını bir program ve plan dâhilinde zamanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeye devam ettiği belirtilerek, "2018 yılı doğal gaz alt yapı yatırımlarımızı planlandığı şekli ile büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak, abonelerimizden Eylül ve Ekim aylarında gelen yoğun doğal gaz talebine bağlı olarak, servis hattı ve servis kutusu montajında ön görülmeyen bir talep artışı yaşanmıştır. Bu talebi karşılamak için, servis hattı ve servis kutusu montajı yapan ekip sayısının artırılması çalışmalarımız tamamlanmış bulunmaktadır" denildi.

Tüm talepler karşılanacak

Bu çerçevede servis hattı ve servis kutusu olmayan binalardan bugüne kadar almış oldukları abonelik taleplerini yasal süresi içerisinde karşılamak adına sahada yoğun bir çalışma dönemine girildiğini belirten GAZDAŞ, servis hattı ve servis kutusu yapımı yönündeki bu yoğun çalışmaların özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayında devam ettirilerek gaz talebinde bulunan abonelerimizin beklentileri herhangi bir mağduriyete neden olmayacak şekilde karşılanacağı belirtildi.

Yeni servis hattı ve servis kutusu montajı çalışmalarının yanı sıra, servis hattı ve servis kutusu olan binalardan gelen abonelik taleplerinin işlemleri, aralıksız olarak devam ettiği bilgisini veren şirket; "Doğal gaz arzları sağlanmaktadır. Sokağında doğal gaz hattı olmayan bölgelerdeki binalardan gelen abonelik taleplerini karşılamak adına ise öncelikle dağıtım şebekesinin genişletilmesi çalışmaları kapsamında bu tür sokakların en kısa sürede şebeke alt yapısı tamamlanması programlanmış olup, bu aşamadan sonra servis hattı ve servis kutusu montajına geçilecektir" açıklamasında bulundu.