Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya konseri Cemal Reşit Rey'de

Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya adı konser 11 Kasım Pazar akşamı İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda dinleyicilerle buluşacak. Mehmet Özbek danışmanlığında gerçekleşecek konserde, Elazığ ve Şanlıurfa'dan birçok değerli sanatçı sahne alacak.

Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya adlı konserde, ortak kültüre sahip Şanlıurfa ve Harput'tan gazel, hoyrat ve türkülerin seslendirilecek. Mehmet Özbek'in danışmanlığında gerçekleşecek konserde gazelhanlar Muzaffer Ertürk, Hasan Öztürk, Zülfü Demirtaş, Adnan Çilesiz, Faik Doğukan Öztürk, Bekir Çiçek, Halil Altıngöz, Bakır Karadağlı ve Halil Sezgin sahne alacak. Gazelhanlara bağlamada Mehmet Nacak, udda Hüseyin Sekü, cümbüşte Hasan Demirkıran, klarnette Nuri Yılmaz, kanunda Deniz Göktaş, viyolonselde Ender Şen, kemanlarda Ertuğrul Erhan, Onur Akkuş, basgitarda Sezgin Eroğlu, ritimde Burak Çakır ve Veysel Ateş eşlik edecek.

Gazelden Hoyrata Harput'tan Urfa'ya konseri 11 Kasım saat 20.00'da Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.