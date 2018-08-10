Gazete ve dergi okuyanlar Temmuz’da yüzde 7.5 arttı

5 artarak 5 milyon yayın indirildiğini açıkladı. Böylece 2018’in başından bu yana 32 milyon 120 bin yayını okuyucularla buluşturdu.

Dijital yayın platformu Dergilik, Temmuz’da okuma rakamlarını açıkladı. Buna göre; yayın indirme sayısı bir ayda 5 milyonun üzerine çıkarken, 4 milyon 776 bin dergi ve 892 bin gazete okundu. Önceki aya göre ise yüzde 7.5 artış kaydedilirken, yıl başından bu yana uygulamadan toplam 32 milyon 120 bin içerik indirildi. Temmuz’da 416 bin kişi daha uygulamayla tanıştı.

Uygulama; Temmuz itibarıyla 6.8 milyon kez indirilirken, Temmuz’da ilk defa 1 milyondan fazla tekil kişi dergi ya da gazete indirdi. Temmuz’da en çok mizah dergileri okunurken, ikinci sırada kadın üçüncü anne kategorisinde dergiler takip edildi.

Bin yabancı popüler yayın da rafta

Ayrıca; yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerini de raflarına taşıdığını duyurdu. Binden fazla yabancı dergi ve gazete, uygulama üzerinden bin 500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam bin 700’e yaklaştı, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi.