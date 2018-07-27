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27 Temmuz 2018 09:44

Gazete ve dergi sayıları her geçen gün azalıyor

Yazılı medya tirajları giderek düşüş gösterirken, buna bağlı olarak gazete ve dergi sayıları da düşüş gösteriyor.

Gazete ve dergi sayıları her geçen gün azalıyor

27 Temmuz 2018 09:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, gazete ve dergi sayısının her geçen gün azaldığı görüldü.



Gazete ve dergi sayıları her geçen gün düşüş gösterirken, geçen yıl 2016 yılına oranla yüzde 2,3 azalarak 6 bin 124’e düştüğü saptandı. Gazetelerin yüzde 88,3’ü siyasi/haber/güncel, yüzde 2’si sektörel/mesleki, yüzde 1,9’u ise yerel yönetim içerikli yayınlar yaptı.Medya takip ve raporlama ajansı prnet, yazılı medya istatistiklerine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, gazete ve dergi sayısının her geçen gün azaldığı görüldü. 2015 yılında 6 bin 802 olan gazete ve dergi sayısının 2016 yılında 6 bin 265’e 2017 yılında ise 6 bin 124’e düştüğü gözlendi. Geçen yıl yayımlanan yayınların ise yüzde 59,6’sını dergilerin oluşturduğu saptandı.



Yazılı medya tirajları düşüyor


Elde edilen veriler neticesinde gazete ve dergi sayılarının her geçen gün azaldığı görülürken, buna paralel olarak gazete ve dergi tirajlarının da düştüğü görüldü. 2016 yılına oranla 2017 yılında düşen tiraj oranı ise yüzde 2,6 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, 2017 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 661 milyon 102 bin 580 olurken, bunun yüzde 93,9’unu gazetelerin oluşturduğu kaydedildi. Geçen yıl yayımlanan gazetelerin de yüzde 90,8’inin yerel yayın yaptığı anlaşılırken, sadece yüzde 7,1’inin ulusal boyutta olması dikkat çekti. Dergilerin ise yüzde 33,7’si yerel iken, yüzde 61,2’sinin ulusal boyutta olduğu belirlendi. Gazete ve dergilerin yayımlanma aralıkları incelendiğinde de; gazetelerin yüzde 30,4’ünün haftalık, yüzde 26’sının haftada 2 ila 6 gün arası, yüzde 15,7’sinin ise aylık olarak yayımlandığı görüldü. Dergiler de ise bu dağılım; yüzde 24,8 aylık, yüzde 22,1 üç aylık, yüzde 16,2 de altı aylık şeklinde gerçekleşti. Raporda, Basın İlan Kurumu’nun verilerine de yer verilirken, 2017 yılında resmi ilan ve reklama yapılan ödemelerin yüzde 4,5 arttığı saptandı.



En çok konuşulanlar


Yapılan medya araştırmasında konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya araştırmasında, ekonomi ve siyasetin en çok konuşulan başlıklar olduğu saptanırken, 2017 yılında bu başlıklarda 1 milyona yakın haber içeriğinin üretildiği görüldü. Ekonomi ve siyasetin ardından en çok konuşulan bir diğer başlık 652 bin 985 haberle spor oldu; magazin ise 26 bin 524 haberle konuşuldu.




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