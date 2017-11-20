Gazeteci Ali Tarakçı silahlı saldırıya uğradığı o anları anlattı

Bacağına üç mermi isabet eden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Tarakçı, “Israrla rapor tutalım dediler. Baktım, ikisi birden arabaya dönüyorlar. Arabalarında raporla ilgili evrak var herhalde dedim. O anda şoför olmayan kişi silahını çekti. Üzerime doğru geldi. Üç dört el ateş etmeye başladı. Önce kuru sıkı zannettim. Sonra baktım, ayaklarımdan kan geliyor” dedi.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1999. sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazeteci yazar Ali Tarakçı üç çocuğunu okula bırakmak için evinden çıktı. İki çocuğunu okula bırakan Tarakçı, en küçük oğlunun okuluna giderken arkasında seyreden bir araç çarptı. Tarakçı aracından inerek kendisine çarpan aracın şoförü ve yanındaki şahısla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve şüpheli şahıslarda biri çıkardığı tabancayla Tarakçı’ya kurşun yağdırdı. Şüpheli şahıs Tarakçı’nın bacaklarına beş el ateş ederken üçü isabet aldı. Şüpheli şahıslar geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Tarakçı, ticari taksiye bindirilerek çevredeki özel bir hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Hastane odasında saldırı anlarını anlattı

Hastane odasında yaşananları anlatan Ali Tarakçı, “Her sabah olduğu gibi bu sabah da çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Her zamanki güzergahta gidiyordum. Tam İSKİ’ye yakın bir güzergahta arabama arkadan çarpıldı. Arabadan aşağı indim. Arabama baktım. Bir şey yoktu. Karşı tarafta da küçük bir şey vardı. Rapor tutalım dediler. Rapor tutmaya gerek yok dedim. Onarmak için gittiğiniz her yerde rapor tutarlar. Israrla rapor tutalım dediler. Baktım, ikisi birden arabaya dönüyorlar. Arabalarında raporla ilgili evrak var herhalde dedim. O anda şoför olmayan kişi silahını çekti. Üzerime doğru geldi. Üç dört el ateş etmeye başladı. Önce kuru sıkı zannettim. Sonra baktım. Ayaklarımdan kan geliyor. Arabaya binip hastaneye gitmek istedim. Küçük oğlumun fark etmesini istemedim. O anda arabanın etrafı doldu. Beni taksiye bindirdiler” diye konuştu.

“3 yaşındaki çocuğumun yanında olması tabi ki kaygıya neden oldu"

Ali Tarakçı’nın eski eşi Aynur Cihan, Tarakçı’nın durumunun şuan iyi olduğunu dile getirerek, "Sabah çocukları okula bırakmak için evden çıkıyor. İkisi özel okula bırakıyor en küçüğünü ana okuluna bırakmak için gittiği güzergah üzerinden arkadan bir araç hafif dokunduruyor. Arabadan iniyor bakıyor, arabada bir şey yok. O sırada 2 kişi araçtan çıkarak 3 el ayaklarına ateş açıyor. Kasıtlı olarak yapılmış bir olay çünkü trafikle ilgili bir olay yok, araçtan indirmek için. Araçtan indikten sonra saldırı gerçekleşiyor. Şuanda durumu nasıl 3 tane kurşun ayağına isabet ediyor. 2’si girip çıkıyor 1 tanesi sağ bilekte kalıyor. Şuanda doktorlar bekliyor acil serviste şu anda sağlık durumu genel olarak iyi. Ama 3 yaşındaki çocuğumun yanında olması tabi ki kaygıya neden oldu. Çocuğum tabii ki gergindi öğrendiğim zaman çocuğu teslim aldım. Oradaki esnaflar almışlar, Ali Bey’i de hastaneye kaldırmışlar. Bu olayın 15 Temmuz’daki darbe olayında gazeteye yapılan saldırının aslında devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Genel kanaat bu ama tabi ki emniyet mensupları sağ olsunlar. Hemen aramaya incelemeye başladılar. Araştırma sonrası eşkaller anlaşılacak 15 Temmuz’da eşkaller belliydi, ortadaydı bunun da ortaya çıkmasını bekliyoruz. İş artık kurşunlu saldırıya dönüştü cana kast edilmeye başlandı dileriz bir an önce failleri bulunur" dedi.

"İndikten sonra ayağına 3 - 4 sefer sıkıp kaçıyorlar"

Ali Tarakçı’nın ortağı Mehmet Mert, "4 yıldır birlikte yayınlıyoruz, gazetemizde tam bugün yeni ismi Damga ile piyasaya çıkacaktı, yarın daha doğrusu. Ama bu olayın öncesini anlatmak istiyorum. Geçen yıl 15 Temmuz 2016 malum girişimden sonra 2 gün sonra gazetemiz basıldı, eşyalarımız yerle bir edildi. Bugün onun devamı niteliğinde. Çünkü düşünsenize bir şoför çocuklarını okula bırakıyor. Arkasından birisi gelip çarpıyor ve indikten sonra ayağına 3 - 4 sefer sıkıp kaçıyorlar. Aynı ekip içinden belki birileri hastaneye getiriyor. Ondan da şüpheleniyoruz" şeklinde konuştu.