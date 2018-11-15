Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan: “Dindar ve muhafazakarlar olarak gerçekten çok çektik”

Sultangazi'de gerçekleşen seminerde Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan kadınlarla bir araya geldi. Geçmişte yaşanılan zorluklardan bahseden Bozdoğan, “Biz dindar ve muhafazakarlar olarak gerçekten çok çektik. Çocuklarımız okullarda okuyabilsin, başörtüsüyle birlikte kamuda çalışabilsinler diye çok mücadele verdik ve şu noktalara gelebildik” dedi.

Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği “Cumhuriyetten Günümüze Değişen Kadın Vizyonu; Yeni Türkiye'nin Kadınları” semineriyle kadınlarla bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile Bozdoğan'ın yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. Seminerde konuşan Bozdoğan, geçmişten bugüne Türkiye'nin eğitim, kültür ve sanat gibi birçok noktada önemli bir mesafe aldığına dikkat çekti. Yeni Türkiye'nin Kadınları ismini verdiği kitabından bahseden Bozdoğan, kitabı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Ani İpekkaya gibi sanat, siyaset ve eğitim hayatından isimlerle röportajlar yaptığını belirtti. Röportajı sırasında Ermeni olan Ani İpekkaya'nın kendini "Osmanlı kadını" olarak nitelendirerek anlatmasına şok olduğunu belirtti. Bozdoğan, ayrıca dindar kesiminin geçmiş yıllarda çok çektiğini belirtirken günümüzde birçok sorunun aşıldığını ifade etti.

“Dindar ve muhafazakarlar olarak çünkü gerçekten çok çektik”

Türkiye'nin yıllar içerisinde çok önemli bir mesafe kat ettiğini ifade eden ve geçmişteki Gazeteci Betül Soysal Bozdoğan, “Etek boyunu bile devlet göstermişti aslında bize ilkokul kitaplarını hatırlayalım. Benim jenerasyonum ve benden öncekiler çok iyi hatırlayacaktır. İlkokul kitabında bize bir kadın profili gösterilirdi. Biz istiyoruz ki hiçbir vatandaşımız bu toplum içinde kendini öteki hissetmesin. Biz dindar ve muhafazakarlar olarak çünkü gerçekten çok çektik, çok mücadele verdik. Çocuklarımız okullara da okuyabilsin başörtüsüyle birlikte kamuda çalışabilsinler diye çok mücadele verdik ve şu noktalara gelebildik. Ani İpekkaya Ermeni bir hanımefendidir. Özellikle kimliğin altını çiziyorum çünkü o kimlikler üzerinden ben bu kitabı kurguladım. Röportaj yaptığımda çok ilginçtir, bana” Ben bir Osmanlı kadınıyım” dedi. Şoke oldum, bakın biz kendimizi tanımlarken böyle bir cümle kurmaya çekiniyoruz. Ama Ani İpekkaya kendini bir Osmanlı kadını olarak anlattı bana ” diye konuştu.

“Okumayan toplumda kavga, kaos daha çok olur"

Yeni Türkiye'de her alanda çok önemli gelişmelerin yaşandığı gibi eğitim alanında da büyük dönüşümlerin yapıldığını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Okumayan toplumda kavga, kaos daha çok olur. İlkel yöntemlerle sorunlarını çözmeye çalışırlar. Bugün bu hükumet okumak isteyenlere, okur yazar olmayanlara, daha yukarıda okullarda eğitimlerini tamamlamak isteyenlere özel ücretler ödüyor. Buradaki teşvik sistemi olanca hızıyla daha aydın, bilinçli bir toplum, öğrenmiş bir toplum yetiştirip oluşturmak için bu gayretler sarf ediliyor” ifadelerini kullandı.