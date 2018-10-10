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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu konsolosluk havadan görüntülendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu Suudi Arabistan Konsolosluğu havadan görüntülendi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Konsolosluğu havadan görüntülendi.


Konsolosluğun önündeki bekleyişin devam ettiği görüldü.


Gazeteci Cemal Kaşıkçı, resmi işlemler için girdiği Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Günlerdir haber alınamayan Kaşıkçı'nın kaybolduğu konsolosluk havadan görüntülendi. Görüntülerde, konsolosluk önündeki bekleyişin devam ettiği görülüyor.

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