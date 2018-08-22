Gazeteci Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı

85 yaşında hayatını kaybeden ekonomist, yazar, akademisyen Güngör Uras, için Bebek Camii’nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gazeteci Oktay Ekşi Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Dünya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Hakan Güldağ, Sanatçı Erol Evgin, çok sayıda gazeteci ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Cenazede Uras’ın eşi Nuran Uras ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazı ardından Uras için helalik alındı ve dualar edildi. Uras’ın naaşı defnedilmek üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.