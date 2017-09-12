Gazeteci Kadir Demirel’i öldüren damadı İstanbul’a getirildi

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlı burada yapılacak sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkacak.

29 Mayıs tarihinde Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldürdükten sonra kayıplara karışan damadı Cemil Karanfil dün İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayınpederi Kadir Demirel’i öldüren Cemil Karanfil cinayetin ardından her yerde aranıyordu. İzmir Konak Cumhuriyet Meydanı’nda bir şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri harekete geçti. Güven timleri tarafından sorgulanacağı esnada panik yapan şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgusunun ardından Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel’i öldüren Cemil Karanfil olduğu ortaya çıktı.

İzmir’de yakalanan Cemil Karanfil’in tanınmamak için saç ve sakalını uzattığı öğrenildi. Güven timleri tarafından yakalanarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen Karanfil, burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul’dan gelen ekiplere teslim edildi. Cinayet zanlısı Karanfil sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlı burada yapılacak sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Başakşehir, Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan bir sitede oturan kızını ziyarete giden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine damat Karanfil bıçakla kayınpederini ve kavgayı ayırmaya çalışan eşi Esma Karanfil’i yaralayarak kayıplara karışmıştı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybetmiş, Esma Karanfil ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.