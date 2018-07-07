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07 Temmuz 2018 15:20

Gazeteci-Yazar İbrahim Karahan’ın yeni kitabı “Çınar’ın Doğuşu“

Gazeteci-Yazar İbrahim Karahan, son yıllarda filmlere ve dizilere konu olan Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve Fetret Devri’ni derinlemesine anlatan yeni kitabı "Çınar’ın Doğuşu“yla okurlarının karşısına çıktı.

Gazeteci-Yazar İbrahim Karahan’ın yeni kitabı “Çınar’ın Doğuşu“

07 Temmuz 2018 15:20

Kitabın önsözü ise Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Kayıhan Osmanoğlu tarafından kaleme alındı.



Kaleme aldığı eserleri okurlar tarafından ilgiyle karşılanan Sarı Gelin, Hasan Sabbah’ın Fedaileri, İhtilal Yetimleri, Atilla, Erica Ana gibi tarihi, sosyal ve siyasi temaların ağırlıklı olduğu eserlere imza atan Gazeteci-Yazar İbrahim Karahan, bu kez “Çınar’ın Doğuşu” adlı k’tabiyla okurlarını karşısına çıktı. Karahan’ın uzun soluklu çalışması olan “Çınar’ın Doğuşu”, Osmanlı Devleti’nin bir ‘boy’ iken nasıl koca bir dünya devi haline geldiğini ortaya koyuyor. Karahan, Çınar’ın Doğuşu adlı eserini kaleme alırken geçmişten günümüze ulaşan birçok zengin kaynaktan istifade etti. Birbirinden Güncel bilgilere yer verdi. Bazı yerlerde de ‘konuşturma’ yöntemini tercih etti.



“Önsözü Osmanoğlu kaleme aldı”


Eserin Önsözü ise Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Kayıhan Osmanoğlu tarafından kaleme alındı. Kitap, 20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren tüm kitapçılarda okuyucusuyla buluşacak.




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