Gazeteci yazar Refik Erduran son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında hayatını kaybeden Türk oyun yazarı gazeteci ve yazar Refik Erduran ve emekli gazeteci Mazlum Göknel son yolculuklarına uğurlandı.

Edirne’de 89 yaşında hayatını kaybeden Türk oyun yazarı, gazeteci ve yazar Ahmet Refik Erduran ve emekli gazeteci Mazlum Göknel için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kar yağışı altındaki törene Erduran ve Göknel’in yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı.



“Bazı dostlarına sitem etti”

Erduran’ın uzun yıllardır arkadaşı olan ve yüz yüze görüşemedikleri zamanlarda yazışarak da olsa sürekli görüştüklerini söyleyen Osman Emiroğlu, “17 yıldır tanışıyorduk. Mesleki olarak, tesadüfen tanıştık, sonra da dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Ölümünden çok üzüntü duyuyorum. Hayatta tanıdığım çok yiğit, mert, her anlamda şövalye ruhlu bir insandı. Eserlerinin yanında insanlık yanıyla da dört dörtlük bir insandı. Yüz yüze görüşmemiz 1 yıl kadar önceydi, ama yazışıyorduk. En son bana attığı bir mesajla, bazı dostlarına sitem etti. Zannediyorum bunlar tiyatro çevresinden insanlardı. İhanete ya da haksızlığa uğradığını düşünmüş olabilir” dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Erduran ve Göknel’in cenazeleri, Zincirlikuyu Mezarlığı’nad toprağa verildi.