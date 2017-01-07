Gazeteci- Yazar Sema Maraşlı: “Kalbimizde kin bırakmayalım”

Bağcılar’da düzenlenen söyleşi programında konuşan Gazeteci-Yazar Sema Maraşlı, insanların evleri gibi kendi içlerinde de temizlik yapması gerektiğini belirterek, “Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘kalbinde kin bırakma’ diye buyuruyor” dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Söyleşi Programı’nın bu ayki konuğu Gazeteci-Yazar Sema Maraşlı oldu. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’ndeki söyleşide Maraşlı, Aile İçi İletişim-İletişimde 3 Altın Kural, konusu üzerinde durdu. Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Gazeteci-Yazar Sema Maraşlı iletişimin üç ana kuralının affetmek, yaratılış farklılıklarına göre iletişim kurmak ve karşıdakinin hassas noktasına basmamak olduğunu söyledi. Bir kişinin bir başkasının hatasını affettiğinde gönlünü temizlediğini belirtti. Maraşlı, Peygamber Efendimiz, ‘kalbinde kin bırakma’ diye buyuruyor” dedi.



“Evimiz gibi içimizi de temizleyelim”

Öfkenin dizginlenmesi gerektiğini de belirten Maraşlı, enerjinin zamansız ve mekansız olduğunu vurgulayarak, “Öfkeyi dizginleyebilmeliyiz. Atalarımız ne demiş, ‘kısmetinde varsa gelir Yemen’den, kısmetinde yoksa gider elinden’ Nasıl ki evimizdeki çöpleri temizliyor atıyoruz, içimizdeki öfke ve kin duygularını da temizlemeliyiz” diye konuştu.

İkinci kuralın ise ‘yaratılış farklılıklarına göre iletişim kurmak’ olduğunu vurgulayan Maraşlı, muhatap olunan kişinin cinsiyetine göre iletişim kurulması gerektiğini söyledi. Maraşlı, “Kadınlar birbiriyle saatlerce detaylı sohbet yapabilir. Ancak, kadın kocasıyla günlük yaşamıyla ilgili ayrıntılı sohbette bulunamaz. Çünkü eşi ona aynı ilgiyi gösteremez” dedi. Maraşlı, erkeklerin beyinlerinin sol tarafını kadınların ise sağ tarafını aktif kullandığını anlatarak, “Sağ taraf mantık, matematik ve sonuç odaklıdır. Liderlik özelliği vardır. Kadında ise üretim yeteneği ile şefkat ve duygusallık özelliği hakimdir. Kadınlar, eşleriyle sonuca dönük, sözü fazla dolandırmadan konuşmalı” diye konuştu.

Maraşlı ayrıca evde kadının ve erkeğin kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmesinin de önemli olduğunu belirterek, “Erkekler kadınların işlerine fazla karışmamalı. Çiftler birbirinin farklılıklarını iyi bilmelidir. Herkes kendi fıtratını korumalıdır” dedi.



“Eşinizin annesi, babası ve evlatları arasına girmeyiniz”

İnsani ilişkilerde üçüncü önemli kuralın da insanın hassas noktasına basmamak olduğunu belirten Maraşlı, erkeğin sert, kadının ise yumuşak karakterli olduğunu anlattı. Maraşlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Bunun hayatın bir güzelliği olduğunu bilmeliyiz. Sistem yumuşağın serti, sertin yumuşağı çekmesine göre kuruludur. Eşinizin annesini ve babasını kötülemeyiniz. Elinde olmayan şeylerden dolayı suçlamayınız. Çünkü nefret ortamı oluşur. Eşinizin annesi, babası ve kardeşleri arasına girmeyiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Ders almaya çalışalım. Kendi hatalarımızdan da ders çıkaralım.”