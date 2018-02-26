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26 Şubat 2018 17:00

Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Cezayir’e gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü kendisini takip eden gazeteciler tarafından kutlandı.

Gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

26 Şubat 2018 17:00

Gazeteciler pasta ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan torunuyla sabah arasında geçen diyaloğu anlatarak, "Torunum ban iyi ki doğdun dede dedi. Demek ki dede olmuşuz" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü gazeteciler tarafından da kutlandı. Cezayir’e gitmek üzerek Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından gazetecilerin pastalı sürprizi ile karşılaştı. Basın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 64. yaşını kutlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazetecilere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan danışmanına, "Pastayı sen mi aldın gazeteciler mi aldı?" diye sordu. Danışmanı gazeteciler aldı deyince, "O zaman iki kere teşekkür ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, bir basın mensubunun, "64 yaşında nasıl hissediyorsunuz" diye sorması üzerine, " Sen nasıl görüyorsun" dedi. Gazetecinin, " Genç ve sağlıklı demesi üzerine" , Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynen öyle vatana millete hizmet için yolumuza devam ediyoruz. Bak şu an dört ülkeye seyahat ediyoruz " diye cevap verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastayı kesmeden önce, "Sizlerle birlikte inşallah daha nice yıllara diliyorum. Sizlerle uzun yıllardır gerek başbakanlığım gerek Cumhurbaşkanlığım döneminde birlikte olduk. Bundan sonra da sonra da nice yıllara diyor besmeleyle pastamızı keselim. Torunum bu sabah bana" iyi ki doğdun dede "dedi Demek ki dede olmuşuz" deyince gülüşmeler yaşandı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan pastayı keserek basın mensuplarına pasta ikram etti.




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