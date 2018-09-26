Gazetecilerden İlhami Yılmaz'a ziyaret

Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti (AYGAD) Başkanı Ahmet Işıkdağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Ataşehir'de hem yerel hem de ulusal basınla uyumlu çalışıyoruz. Basınımızın özgür bir şekilde çalışması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hizmetlerimizin doğru ve tarafsız bir şekilde halkımıza duyurulmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlhami Yılmaz, gazeteciliğin zor ve büyük emek isteyen bir meslek olduğunu söyleyerek, yerel bazda kendilerini vatandaşa anlatabilmek için en önemli gücün o ilçedeki yazılı ve görsel basın olduğuna dikkat çekerek, basın emekçilerine ziyaretlerinden, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Yakası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Işıkdağ ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, amaçlarının halka hizmet olduğunu, doğru, tarafsız, gazetecilik ilkelerinden şaşmadan çalıştıklarını ifade etti.